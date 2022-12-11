Как происходит ремонт умерших от старости видеокарт GTX 680 и GTX 970

Как происходит ремонт умерших от старости видеокарт GTX 680 и GTX 970Показал специалист
Когда-то Nvidia GeForce GTX 680 и GTX 970 были пределом мечтаний геймеров. Но сегодня они уже слишком устарели, чтобы ими пользоваться. Или всё-таки их можно починить?
Фото: NOTEBOOKER
Ведущий канала NOTEBOOKER в одном из выпусков на YouTube рассказал, как можно отремонтировать видеокарты GTX 970 (4 ГБ, 2015 год выпуска) и GTX 680 (2 ГБ, 2012 год выпуска) сегодня.
Видеокарта GTX 970 в 2015 году была одной из топовых - примерно как сегодня RTX 3070. Сразу становится очевидно, что данная видеокарта ни разу с момента покупки не разбиралась. Проблема у неё, как и у GTX 680, заключается в том, что вентиляторы крутятся, однако картинки на мониторе нет и написано «Нет сигнала».
После вскрытия GTX 970 оказалось, что видеокарта просто сгорела. Прогорел угол видеочипа. В результате карта становится неремонтопригодной, поскольку сейчас в продаже нет новых чипов именно для этой модели.
У игровой видеокарты GTX 680 с линиями питания тоже было всё в порядке. После разбора карты выяснилось, что проблема заключается на самом деле в доступе к входу и выходу, который идёт на питание GPU. Эксперт в итоге заменил прогоревший резистор и поставил вместо него такого же номинала, но другого типа размера. После этого изображение на компьютере при подключении ускорителя появилось. Но для проверки карты в тестах нужно было ещё запаять микросхему: похожая нашлась на GTX 760.
Бенчмарки показали, что видеокарта GTX 680 после ремонта - полностью исправна. Также сбоев в её работе специалист не заметил.
Подробнее о ремонте этих видеокарт вы можете посмотреть на видео выше.