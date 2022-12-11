Как происходит ремонт умерших от старости видеокарт GTX 680 и GTX 970

Ведущий канала NOTEBOOKER в одном из выпусков на YouTube рассказал, как можно отремонтировать видеокарты GTX 970 (4 ГБ, 2015 год выпуска) и GTX 680 (2 ГБ, 2012 год выпуска) сегодня.

Видеокарта GTX 970 в 2015 году была одной из топовых - примерно как сегодня RTX 3070. Сразу становится очевидно, что данная видеокарта ни разу с момента покупки не разбиралась. Проблема у неё, как и у GTX 680, заключается в том, что вентиляторы крутятся, однако картинки на мониторе нет и написано «Нет сигнала».

После вскрытия GTX 970 оказалось, что видеокарта просто сгорела. Прогорел угол видеочипа. В результате карта становится неремонтопригодной, поскольку сейчас в продаже нет новых чипов именно для этой модели.