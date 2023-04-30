Как проверить Mac на вирусы и удалить их: бесплатные и платные варианты

Вообще, Apple предлагает встроенные функции безопасности, такие как Gatekeeper, который может предупредить пользователя о потенциально вредоносном программном обеспечении до его установки. MacOS также содержит советы для пользователей по предотвращению и удалению вредоносного ПО, например, загружать программы только из надежных источников.

Malwarebytes и CleanMyMac X - два популярных сканера вредоносных программ и вирусов, которые предлагают бесплатные пробные версии и комплексные функции, включая утилиты для глубокого обнаружения и удаления вредоносных программ. Norton, Intego, McAfee и Bitdefender - другие популярные антивирусы для Mac, причем первые три варианта имеют бесплатные пробные периоды.

Хотя Mac может иметь более мощные встроенные функции безопасности, чем другие системы, все же важно помнить об этом и принимать дополнительные меры, чтобы обезопасить свой Mac от потенциальных угроз.