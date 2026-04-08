Как российский интернет обогнал европейский, хотя «родился» позже

«Отцом» российского интернета называют Валерия Бардина и его команду из Курчатовского института. Уже в 1990 году они запустили сеть «Релком», которая связала компьютеры учёных в Москве, Ленинграде и других городах.

Поначалу интернет был дорогой и редкой вещью. Им пользовались в основном студенты и научные сотрудники. Но Россия нашла свой путь, чтобы сделать сеть массовой.

В начале 2000-х здесь появился «уникальный» феномен — домашние локальные сети, рассказал преподаватель программирования Кирилл Ситнов. Соседи по дому или улице протягивали кабели и объединяли компьютеры в одну сеть. Внутри неё можно было бесплатно обмениваться файлами, играть и общаться. А один общий канал в большой интернет использовали сообща (предок современных торрентов).

Благодаря такому народному подходу, а также хорошей технической подготовке и конкуренции, сегодня Россия входит в топ европейских государств по внедрению интернета и скоростным показателям.