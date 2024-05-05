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Компьютеры
Опубликовано 05 мая 2024, 19:30
1 мин.

Как RTX 2060 Super тянет игры в 2024 г.

Всего запустили сборку в 26 проектах
На YouTube-канале GPU Tester выяснили, как себя ведёт в современных играх в 1440p видеокарта RTX 2060.
Как RTX 2060 Super тянет игры в 2024 г.
© GPU Tester

В игре Call of Duty Warzone II удалось получить с ультра-графикой в среднем 69 к/с.

Counter-Strike 2 тестировалась с пресетом Very High. Средняя производительность в этой игре составляла 137 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась на настройках графики Extreme. В среднем в ней FPS составлял 66 к/с.

Игра The Witcher 3 Wild Hunt шла с ультра-графикой. Средняя частота кадров в ней равнялась 42 к/с.

GTA 5 тестировалась на настройках графики Very High. Средний FPS в этой игре находился на уровне 97 к/с.

В Doom Eternal с графикой Ultra Nightmare средняя производительность составляла 95 к/с.

© GPU Tester

Со всеми результатами тестирования лично вы можете ознакомиться на видео ниже.

Выводы

В целом в играх от RTX 2060 в 1440p вы можете ожидать производительности на уровне 75 к/с.

Характеристики компьютера:

  • материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-F;
  • оперативная память G. SKILL 16GBX2 32GB DDR5 6000MHZ CL30;
  • процессор AMD RYZEN 7 7700X;
  • система охлаждения LIAN LI GALAHAD 360 AIO;
  • накопитель WD BLACK SN850X;
  • блок питания COOLER MASTER MWE 1250 WATT ATX 3.0.