Как RTX 2060 Super тянет игры в 2024 г.Всего запустили сборку в 26 проектах
В игре Call of Duty Warzone II удалось получить с ультра-графикой в среднем 69 к/с.
Counter-Strike 2 тестировалась с пресетом Very High. Средняя производительность в этой игре составляла 137 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась на настройках графики Extreme. В среднем в ней FPS составлял 66 к/с.
Игра The Witcher 3 Wild Hunt шла с ультра-графикой. Средняя частота кадров в ней равнялась 42 к/с.
GTA 5 тестировалась на настройках графики Very High. Средний FPS в этой игре находился на уровне 97 к/с.
В Doom Eternal с графикой Ultra Nightmare средняя производительность составляла 95 к/с.
Со всеми результатами тестирования лично вы можете ознакомиться на видео ниже.
Выводы
В целом в играх от RTX 2060 в 1440p вы можете ожидать производительности на уровне 75 к/с.
Характеристики компьютера:
- материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-F;
- оперативная память G. SKILL 16GBX2 32GB DDR5 6000MHZ CL30;
- процессор AMD RYZEN 7 7700X;
- система охлаждения LIAN LI GALAHAD 360 AIO;
- накопитель WD BLACK SN850X;
- блок питания COOLER MASTER MWE 1250 WATT ATX 3.0.