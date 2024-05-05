Как RTX 2060 Super тянет игры в 2024 г.

В игре Call of Duty Warzone II удалось получить с ультра-графикой в среднем 69 к/с.

Counter-Strike 2 тестировалась с пресетом Very High. Средняя производительность в этой игре составляла 137 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась на настройках графики Extreme. В среднем в ней FPS составлял 66 к/с.

Игра The Witcher 3 Wild Hunt шла с ультра-графикой. Средняя частота кадров в ней равнялась 42 к/с.

GTA 5 тестировалась на настройках графики Very High. Средний FPS в этой игре находился на уровне 97 к/с.

В Doom Eternal с графикой Ultra Nightmare средняя производительность составляла 95 к/с.