Как RTX 2060 тянет игры в 4K в 2024 г.

Alan Wake 2 шла с DLSS Quality и пресетом Low. Средний FPS в этой игре составил 38 к/с.

Counter-Strike 2 тестировалась на низких настройках графики. В среднем в ней удалось получить 155 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла 70 к/с.

В игре GTA V на высоких настройках графики в среднем удалось получить 93 к/с.

Red Dead Redemption 2 шла с низким пресетом, текстурами High. Средняя производительность в этой игре равнялась 46 к/с.