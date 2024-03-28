Опубликовано 28 марта 2024, 16:30
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Как RTX 2060 тянет игры в 4K в 2024 г.Всего запускались 30 проектов
На YouTube-канале EDWARD Gaming протестировали в современных играх в разрешении 4К сборку с видеокартой RTX 2060 и процессором Core i7-13700.
Alan Wake 2 шла с DLSS Quality и пресетом Low. Средний FPS в этой игре составил 38 к/с.
Counter-Strike 2 тестировалась на низких настройках графики. В среднем в ней удалось получить 155 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла 70 к/с.
В игре GTA V на высоких настройках графики в среднем удалось получить 93 к/с.
Red Dead Redemption 2 шла с низким пресетом, текстурами High. Средняя производительность в этой игре равнялась 46 к/с.
С этими и другими замерами вы можете ознакомиться на видео ниже.
Вывод
В целом от RTX 2060 6 ГБ в связке с Core i7-13700 можно ожидать в среднем 63 к/с.
Характеристики игровой сборки:
- процессор Intel Core i7-13700 5.2GHz;
- видеокарта EVGA GeForce RTX 2060 6GB GDDR6;
- оперативная память DDR5 32GB Corsair Vengeance PRO 6000Mhz 2X16GB;
- материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX;
- NVME Samsung EVO 990 Pro 1TB;
- HDD 8TB WD Purple WD82PURZ 256MB Cache;
- NVME 2TB WD Green;
- HDD 4TB WD Purple WD40PURZ 64MB Cache;
- блок питания Corsair CV650 80 Plus Bronze;
- операционная система Windows 11 Pro 22H2.
Источник: EDWARD Gaming
Автор:Валерия Филимонова
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