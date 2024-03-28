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Компьютеры
Опубликовано 28 марта 2024, 16:30
1 мин.

Как RTX 2060 тянет игры в 4K в 2024 г.

Всего запускались 30 проектов
На YouTube-канале EDWARD Gaming протестировали в современных играх в разрешении 4К сборку с видеокартой RTX 2060 и процессором Core i7-13700.

Alan Wake 2 шла с DLSS Quality и пресетом Low. Средний FPS в этой игре составил 38 к/с.

Counter-Strike 2 тестировалась на низких настройках графики. В среднем в ней удалось получить 155 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла 70 к/с.

В игре GTA V на высоких настройках графики в среднем удалось получить 93 к/с.

Red Dead Redemption 2 шла с низким пресетом, текстурами High. Средняя производительность в этой игре равнялась 46 к/с.

© EDWARD Gaming

С этими и другими замерами вы можете ознакомиться на видео ниже.

Вывод

В целом от RTX 2060 6 ГБ в связке с Core i7-13700 можно ожидать в среднем 63 к/с.

Характеристики игровой сборки:

  • процессор Intel Core i7-13700 5.2GHz;
  • видеокарта EVGA GeForce RTX 2060 6GB GDDR6;
  • оперативная память DDR5 32GB Corsair Vengeance PRO 6000Mhz 2X16GB;
  • материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX;
  • NVME Samsung EVO 990 Pro 1TB;
  • HDD 8TB WD Purple WD82PURZ 256MB Cache;
  • NVME 2TB WD Green;
  • HDD 4TB WD Purple WD40PURZ 64MB Cache;
  • блок питания Corsair CV650 80 Plus Bronze;
  • операционная система Windows 11 Pro 22H2.