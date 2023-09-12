Как RTX 3060 и Radeon RX 6700 XT тянут игры в 4K

Как RTX 3060 и Radeon RX 6700 XT тянут игры в 4KВот какие результаты получились
В одном из выпусков на YouTube-канале Odin Hardware проверили производительность RX 6700 XT и RTX 3060 в нескольких современных играх.
Apex Legends запускалась с Max Details. Средняя частота кадров в ней составляла примерно 55 к/с (RTX 3060) и 75 к/с (RX 6700 XT).
Игра AC Odyssey тестировалась с пресетом Very High. Средний FPS в ней равнялся 41 к/с и 51 к/с (3060 и 6700 соответственно).
Borderlands 3 шла на высоких настройках графики. Средняя производительность в этой игре равнялась 36 к/с (RTX 3060) и 42 к/с (RX 6700 XT).
Raindow Six Siege тестировалась с графикой Ultra. В среднем в игре частота кадров находилась на уровне 47 к/с (3060) и 65 к/с (6700).
CS:GO запускалась с Max Details и средней производительностью в районе 160 к/с (с RTX 3060) и 310 к/с (с RX 6700 XT).
Cyberpunk 2077 шла с пресетом High, RTX Off. Средняя производительность в ней составляла 22 к/с (3060) и 54 к/с (6700).
Doom Eternal запускалась с пресетом Nightmare. В среднем в игре удалось получить 70 к/с (RTX 3060) и 81 к/с (RX 6700 XT).
Fortnite шла на настройках графики Epic. Средняя производительность в ней составила 61 к/с (3060) и 77 к/с (6700).
В Forza Horizon 5 с ультра-пресетом средняя частота кадров находилась на уровне 48 к/с (RTX 3060) и 72 к/с (RX 6700 XT).
God of War шла с пресетом Ultra. Средний FPS в ней равнялся 38 к/с (RTX 3060) и 45 к/с (RX 6700 XT).
PUBG тестировалась с ультра-пресетом. В среднем в этой игре производительность составляла 55 к/с (с 3060) и 90 к/с (с 6700).
Игра Red Dead Redemption 2 шла с High Details. Средняя частота кадров в ней находилась на уровне 38 к/с (RTX 3060) и 46 к/с (RX 6700 XT).
Вывод
Разница по средней производительности во всех играх в целом между RTX 3060 и RX 6700 XT составила 50% в пользу последней (56 к/с и 84 к/с соответственно).
Тестовый стенд:
- процессор AMD Ryzen 5900X;
- оперативная память 2 x 8 Гб 3600 МГц;
- материнская плата B450M DS3H WiFi;
- видеокарта Galax One Click OC RTX 3060 12 Гб DDR6/Asus RX 6700 XT 12 Гб Dual Fans.