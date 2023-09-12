Как RTX 3060 и Radeon RX 6700 XT тянут игры в 4K

Apex Legends запускалась с Max Details. Средняя частота кадров в ней составляла примерно 55 к/с (RTX 3060) и 75 к/с (RX 6700 XT).

Игра AC Odyssey тестировалась с пресетом Very High. Средний FPS в ней равнялся 41 к/с и 51 к/с (3060 и 6700 соответственно).

Borderlands 3 шла на высоких настройках графики. Средняя производительность в этой игре равнялась 36 к/с (RTX 3060) и 42 к/с (RX 6700 XT).

Raindow Six Siege тестировалась с графикой Ultra. В среднем в игре частота кадров находилась на уровне 47 к/с (3060) и 65 к/с (6700).

CS:GO запускалась с Max Details и средней производительностью в районе 160 к/с (с RTX 3060) и 310 к/с (с RX 6700 XT).

Cyberpunk 2077 шла с пресетом High, RTX Off. Средняя производительность в ней составляла 22 к/с (3060) и 54 к/с (6700).