Как RTX 3060 Ti тянет 4K-игры в 2023 году

В одном из выпусков на YouTube-канале EDWARD Gaming протестировали игровую производительность RTX 3060 Ti в играх в разрешении 4К. Среди игр были: Assassins Creed Valhalla, COD Warzone 2.0, Counter-Strike 2, Cyberpunk 2077, Days Gone, Dead Island 2, Dying Light 2, Elden Ring, Far Cry 6, Forspoken, Fortnite, Forza Horizon 5, God of War, GTA V, Hogwarts Legacy, Mafia Definitive Edition, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Marvel's Spider-Man, NFS Unbound, Red Dead Redemption 2, Saints Row, The Last of Us, The Witcher 3 Remastered, Uncharted 4, Watch Dogs Legion.

Игра Assassins Creed Valhalla запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней составила 55 к/с. В очень редких событиях она снижалась до 15 к/с.

COD Warzone 2.0 тестировалась на низких настройках графики. Средний FPS в ней равнялся около 70 к/с, в крайне редких событиях - 33 к/с.

Counter-Strike 2 шла тоже с низким пресетом. Средняя производительность этой игре находилась на уровне примерно 255 к/с, снижаясь в крайне редких событиях до 32 к/с.

Far Cry 6 запускалась на высоких настройках графики. В ней средняя частота кадров равнялась 60 к/с, в очень редких событиях - 23 к/с.

В Forza Horizon 5 с ультра-пресетом удалось в среднем получить 75 к/с, в крайне редких событиях - 59 к/с.

Игра GTA V шла с пресетом Very High и MSAA X2. Средний FPS в ней находился на уровне 72 к/с. В очень редких событиях производительность опускалась до 50 к/с.

The Last of Us тестировалась с низким пресетом. В среднем в этой игре частота кадров составила 47 к/с, а в очень редких событиях - 13 к/с.