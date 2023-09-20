Как RTX 3060 Ti тянет 4K-игры в 2023 году

Как RTX 3060 Ti тянет 4K-игры в 2023 годуЗапустили сборку в 25 проектах
Автор YouTube-канала EDWARD Gaming узнал, как себя показывает в современных играх в 4К видеокарта RTX 3060 Ti.
В одном из выпусков на YouTube-канале EDWARD Gaming протестировали игровую производительность RTX 3060 Ti в играх в разрешении 4К. Среди игр были: Assassins Creed Valhalla, COD Warzone 2.0, Counter-Strike 2, Cyberpunk 2077, Days Gone, Dead Island 2, Dying Light 2, Elden Ring, Far Cry 6, Forspoken, Fortnite, Forza Horizon 5, God of War, GTA V, Hogwarts Legacy, Mafia Definitive Edition, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Marvel's Spider-Man, NFS Unbound, Red Dead Redemption 2, Saints Row, The Last of Us, The Witcher 3 Remastered, Uncharted 4, Watch Dogs Legion.
Игра Assassins Creed Valhalla запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней составила 55 к/с. В очень редких событиях она снижалась до 15 к/с.
COD Warzone 2.0 тестировалась на низких настройках графики. Средний FPS в ней равнялся около 70 к/с, в крайне редких событиях - 33 к/с.
Counter-Strike 2 шла тоже с низким пресетом. Средняя производительность этой игре находилась на уровне примерно 255 к/с, снижаясь в крайне редких событиях до 32 к/с.
Far Cry 6 запускалась на высоких настройках графики. В ней средняя частота кадров равнялась 60 к/с, в очень редких событиях - 23 к/с.
В Forza Horizon 5 с ультра-пресетом удалось в среднем получить 75 к/с, в крайне редких событиях - 59 к/с.
Игра GTA V шла с пресетом Very High и MSAA X2. Средний FPS в ней находился на уровне 72 к/с. В очень редких событиях производительность опускалась до 50 к/с.
The Last of Us тестировалась с низким пресетом. В среднем в этой игре частота кадров составила 47 к/с, а в очень редких событиях - 13 к/с.
Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться, посмотрев видео ниже.
Вывод
В целом во всех протестированных играх в 4К вы можете ожидать от RTX 3060 Ti в среднем 67 к/с.
Характеристики игрового компьютера:
- процессор Intel Core i7 13700 5.2GHz;
- видеокарта MSI GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 Ventus X3;
- оперативная память DDR5 32GB Corsair Vengeance PRO 6000Mhz 2X16GB;
- материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX;
- NVME Samsung EVO 990 Pro 1TB;
- HDD 8TB WD Purple WD82PURZ 256MB Cache;
- NVME 2TB WD Green;
- HDD 4TB WD Purple WD40PURZ 64MB Cache;
- блок питания Corsair CV650 80 Plus Bronze;
- операционная система Windows 10 Pro Build 19045.