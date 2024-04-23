Как RTX 3060 Ti тянет игры в FHD в 2024 г.Вот каких результатов вы можете ожидать
Call of Duty Warzone запускалась с пресетом Extreme. Средняя частота кадров в ней равнялась 123.
Apex Legends тестировалась с графикой Ultra. Средний FPS в игре составлял 144 к/с.
Starfield шла на настройках графики Custom. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 51 к/с.
Counter-Strike 2 запускалась с пресетом Very High. В среднем частота кадров в этой игре составляла 260 к/с.
Star Wars Jedi: Survivor тестировалась с графикой Epic и с частотой кадров в среднем 70 к/с.
В игре Hogwarts Legacy с ультра-пресетом удалось в среднем получить 77 к/с.
A Plague Tale Requiem запускалась на настройках графики Ultra. Средняя производительность в этой игре равнялась 78 к/с.
Dying Light 2 Stay Human тестировалась с пресетом High. В среднем в этой игре частота кадров составляла 91 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась с графикой Extreme. Средняя частота кадров в ней находилась на уровне 115 к/с.
Игра Cyberpunk 2077 шла на настройках графики Custom. Средняя производительность в ней составляла 76 к/с.
Игра Need for Speed Heat тестировалась с пресетом Ultra. В среднем частота кадров в этой игре равнялась 123 к/с.
God of War запускалась с графикой Ultra. Средний FPS равнялся 88 к/с.
Marvel's Spider-Man Remastered тестировалась на настройках графики Very High. Средняя частота кадров в этой игре составляла 130 к/с.
Marvel’s Spider-Man Miles Morales запускалась с графикой Very High. Средняя частота кадров в этой игре составляла 111 к/с.
The Last of Us Part 1 тестировалась на настройках графики Ultra. Средняя производительность в ней равнялась 60 к/с.
UNCHARTED The Lost Legacy шла с пресетом Ultra. Средний FPS находился в этой игре на уровне 103 к/с.
В игре UNCHARTED 4 A Thief’s End с графикой Ultra удалось получить 103 к/с.
The Witcher 3 Wild Hunt запускалась с графикой Ultra. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 95 к/с.
Red Dead Redemption 2 тестировалась на ультра-настройках. Средний FPS в ней составлял 80 к/с.
Assassin's Creed Valhalla шла с пресетом Ultra High. Средняя производительность в ней находилась на уровне 108 к/с.
Игра GTA 5 запускалась на настройках графики Very High. Средний FPS в ней равнялся 152 к/с.
В игре Doom Eternal с графикой Ultra Nightmare средняя частота кадров составляла 199 к/с.
Horizon Zero Dawn тестировалась на настройках графики Ultimate. Средняя производительность в ней равнялась 107 к/с.
Игра The Finals запускалась с графикой Epic. В среднем в этой игре удалось получить 97 к/с.
Fortnite шла с пресетом Epic. Средняя частота кадров равнялась 55 к/с.
В игре Valorant с графикой High в среднем FPS составлял 610 к/с.
Выводы
В целом средний FPS в современных играх у RTX 3060 Ti находился на уровне 127 к/с (1080p).
Характеристики игровой сборки:
- материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-F;
- оперативная память G.SKILL 16GBX2 32GB DDR5 6000MHZ CL30;
- процессор AMD RYZEN 7 7700X;
- система охлаждения LIAN LI GALAHAD 360 AIO;
- накопитель WD BLACK SN850X;
- система охлаждения COOLER MASTER MWE 1250 WATT ATX 3.0.