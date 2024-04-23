Как RTX 3060 Ti тянет игры в FHD в 2024 г.

Call of Duty Warzone запускалась с пресетом Extreme. Средняя частота кадров в ней равнялась 123.

Apex Legends тестировалась с графикой Ultra. Средний FPS в игре составлял 144 к/с.

Starfield шла на настройках графики Custom. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 51 к/с.

Counter-Strike 2 запускалась с пресетом Very High. В среднем частота кадров в этой игре составляла 260 к/с.

Star Wars Jedi: Survivor тестировалась с графикой Epic и с частотой кадров в среднем 70 к/с.

В игре Hogwarts Legacy с ультра-пресетом удалось в среднем получить 77 к/с.

A Plague Tale Requiem запускалась на настройках графики Ultra. Средняя производительность в этой игре равнялась 78 к/с.

Dying Light 2 Stay Human тестировалась с пресетом High. В среднем в этой игре частота кадров составляла 91 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась с графикой Extreme. Средняя частота кадров в ней находилась на уровне 115 к/с.

Игра Cyberpunk 2077 шла на настройках графики Custom. Средняя производительность в ней составляла 76 к/с.

Игра Need for Speed Heat тестировалась с пресетом Ultra. В среднем частота кадров в этой игре равнялась 123 к/с.

God of War запускалась с графикой Ultra. Средний FPS равнялся 88 к/с.

Marvel's Spider-Man Remastered тестировалась на настройках графики Very High. Средняя частота кадров в этой игре составляла 130 к/с.