Как RTX 4060 8 ГБ тянет игры в 2024 г.Запускалось всё в разных разрешениях
COD Warzone 3 шла в 1080p с графикой Basic, FSR 3 Q FG. Средний FPS в ней находился на уровне 295 к/с.
В Counter-Strike 2 в 1080p с низкими настройками графики показатель средней производительности составил 375 к/с.
Игра Forza Horizon 5 тестировалась в 4К с пресетом Ultra. Средняя частота кадров в ней равнялась 60 к/с.
GTA V запускалась в 1440p с ультра-графикой, MSAA X2 & TXAA, Advanced Maxed. Средняя частота кадров в этой игре составляла 83 к/с.
Marvels SpiderMan Miles Morales шла в разрешении 1440p с графикой Very High. Средняя производительность в ней равнялась 105 к/с.
С этими и другими результатами тестирования вы можете ознакомиться на видео ниже.
Выводы
В целом в играх средний FPS равнялся у i7-13700 с RTX 4060 около 118 к/с.
Характеристики сборки:
- процессор Intel Core i7 13700 5.2GHz;
- видеокарта MSI GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 Ventus X2;
- оперативная память DDR5 32GB Corsair Vengeance PRO 6000Mhz 2X16GB;
- матплата ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX;
- NVME Samsung EVO 990 Pro 1TB;
- HDD 8TB WD Purple WD82PURZ 256MB Cache;
- NVME 2TB WD Green;
- HDD 4TB WD Purple WD40PURZ 64MB Cache;
- блок питания Corsair CV650 80 Plus Bronze;
- операционная система Windows 11 Pro 22H2.