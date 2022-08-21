Как самая дешёвая видеокарта Intel потянет игру Crysis

Тестирование проводилось с использованием графической карты GUNNIR Intel Arc A380 Photon OC. Это один из двух нестандартных вариантов, доступных на рынке прямо сейчас. Карта имеет немного более высокий TBP 92 Вт (по сравнению с 75 Вт), а также работает на более высокой тактовой частоте 2450 МГц (по сравнению с 2250 МГц).

На данной видеокарте тестировщики смогли запустить Crysis в разрешении 1080p с частотой более 60 кадров в секунду. Отмечается, что ни с какими проблемами при игре они не столкнулись.