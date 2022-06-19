Как сделать компьютер на Windows максимально быстрым

Как сделать компьютер на Windows максимально быстрымНужно всего лишь изменить несколько параметров
Дело в том, что режим «Максимальная производительность» по умолчанию пользователю недоступен. Поэтому чтобы его включить, придётся проделать несколько шагов.
Первым делом, по словам автора материала, нужно запустить командную строку. Важно это делать от имени администратора.
После того как перед вами появится окно, необходимо ввести там команду powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61. Далее вы увидите сообщение о том, что в системе режим «Максимальная производительность» активирован. Затем нужно перезагрузить компьютер.
После перезагрузки необходимо зайти в «Панель управления». Далее вы должны найти и открыть раздел «Электропитание». В пункте «Дополнительные схемы» необходимо выбрать строку «Максимальная производительность».
Благодаря этому ваш компьютер станет работать быстрее. При необходимости эту функцию можно отключить. Для этого вновь запустите от имени администратора командную строку и введите команду powercfg –restoredefaultschemes.
Всю последовательность действий вы можете увидеть на изображениях.