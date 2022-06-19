Как сделать компьютер на Windows максимально быстрым

Дело в том, что режим «Максимальная производительность» по умолчанию пользователю недоступен. Поэтому чтобы его включить, придётся проделать несколько шагов.

Первым делом, по словам автора материала, нужно запустить командную строку. Важно это делать от имени администратора.

После того как перед вами появится окно, необходимо ввести там команду powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61. Далее вы увидите сообщение о том, что в системе режим «Максимальная производительность» активирован. Затем нужно перезагрузить компьютер.