Как старый Ryzen 7 1700X тянет сейчас игры

В одном из выпусков на YouTube-канале Hardware Tested эксперт проверил производительность в современных играх процессора Ryzen 7 1700X с видеокартой RTX 3070. Запускались все игры в Full HD.

Forza Horizon 4 шла на высоких настройках графики. В среднем в ней производительность составила 131 к/с, в очень редких событиях - 14 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре 119 к/с, а в крайне редких событиях - 50 к/с.

В CS:GO на высоких настройках графики удалось получить в среднем 358 к/с. В очень редких событиях производительность снижалась до 5 к/с.

Игра Asetto Corsa шла с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 183 к/с, в крайне редких событиях - 111 к/с.

В Battlefield 1 с высоким пресетом средняя частота кадров составляла 181 к/с, в очень редких событиях - 71 к/с.

Battlefield 5 запускалась на высоких настройках графики. Средний FPS в этой игре составлял 112 к/с, в крайне редких событиях он снижался до 11 к/с.