Как старый Ryzen 7 1700X тянет сейчас игры

Как старый Ryzen 7 1700X тянет сейчас игрыПроцессор протестировали в 16 играх
Автор YouTube-канала Hardware Tested выяснил, как себя в современных играх показывает старый Ryzen 7 1700X. Запускались все игры в 1080p.
Фото: Hardware Tested
В одном из выпусков на YouTube-канале Hardware Tested эксперт проверил производительность в современных играх процессора Ryzen 7 1700X с видеокартой RTX 3070. Запускались все игры в Full HD.
Forza Horizon 4 шла на высоких настройках графики. В среднем в ней производительность составила 131 к/с, в очень редких событиях - 14 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре 119 к/с, а в крайне редких событиях - 50 к/с.
В CS:GO на высоких настройках графики удалось получить в среднем 358 к/с. В очень редких событиях производительность снижалась до 5 к/с.
Игра Asetto Corsa шла с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 183 к/с, в крайне редких событиях - 111 к/с.
В Battlefield 1 с высоким пресетом средняя частота кадров составляла 181 к/с, в очень редких событиях - 71 к/с.
Battlefield 5 запускалась на высоких настройках графики. Средний FPS в этой игре составлял 112 к/с, в крайне редких событиях он снижался до 11 к/с.
Игра Cyberpunk 2077 запускалась на высоких настройках графики. Средняя производительность в ней равнялась 101 к/с, в очень редких событиях - 47 к/с.
Fortnite шла с высоким пресетом и Shadows Off. В среднем в ней удалось получить 189 к/с, а в крайне редких событиях - 19 к/с.
В GTA 5 средняя частота кадров с высоким пресетом равнялась 108 к/с. В очень редких событиях FPS снижался до 6 к/с.
PUBG запускалась на настройках High. В среднем производительность равнялась в этой игре 110 к/с, в крайне редких событиях - 5 к/с.
Rainbow Six Siege шла с высоким пресетом в среднем с 263 к/с, а в очень редких событиях это значение снижалось до 148 к/с.
В Red Dead Redemption 2 с пресетом Ultra в среднем удалось получить 101 к/с. В крайне редких событиях производительность опускалась до 62 к/с.
Rise of the Tomb Raider запускалась на высоких настройках графики. В среднем здесь частота кадров составляла 222 к/с, в очень редких событиях - 48 к/с.
Игра Shadow of the Tomb Raider шла с графикой Highest. Средний FPS в ней равнялся 147 к/с, а частота кадров в крайне редких событиях находилась на уровне 21 к/с.
Witcher 3 запускалась на настройках графики Ultra. При этом средняя частота кадров в ней равнялась 224 к/с. В очень редких событиях этот показатель снижался до 63 к/с.
Игра Metro Exodus шла с высоким пресетом. В среднем производительность в этой игре находилась на уровне 115 к/с, в крайне редких событиях - 37 к/с.
Подробнее о результатах тестирования смотрите в видео ниже.
Вывод
Во всех 16 протестированных играх вы в среднем можете ожидать от процессора Ryzen 7 1700X в связке с RTX 3070 около 167 к/с. Лучшие показатели FPS при этом были в CS:GO и Rainbow Six Siege, худшие - в Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2.
Характеристики игровой сборки:
- процессор AMD Ryzen 7 1700X;
- видеокарта Gigabyte RTX 3070;
- оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS B450-F;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).