Опубликовано 06 марта 2024, 02:15
1 мин.
Как тянет игры бюджетная видеокарта Intel ARC A750 в 2024 г.Запускались все проекты в Full HD
«Сырую» видеокарту Intel ARC A750 проверили в играх в 2024 г. На YouTube-канале EDWARD Gaming протестировали в современных играх недорогую ARC A750. Всего этих игр было 17.
Alan Wake 2 запускалась с низким пресетом. Средняя производительность в этой игре равнялась 51 к/с.
В игре Battlefield 2042 на низких настройках графики средний FPS составил около 130 к/с.
COD Warzone 3 тестировалась с пресетом Minimum, FSR 3 FG Quality. Средняя частота кадров в ней находилась в районе 200 к/с.
Counter-Strike 2 шла с графикой Low. Показатели средней производительности в игре равнялись 275 к/с.
GTA V запускалась с пресетом Ultra, без Advanced. FPS в этой игре в среднем находился на уровне 150 к/с.
Со всеми результатами лично вы можете ознакомиться ниже на видео.
Вывод
В среднем вы можете получить от ARC A750 8 ГБ в современных играх в Full HD примерно 101 к/с.
Характеристики сборки:
- процессор Intel Core i7 13700 5.2GHz;
- видеокарта Intel ARC A750 8GB GDDR6;
- оперативная память DDR5 32GB Corsair Vengeance PRO 6000Mhz 2X16GB;
- материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX;
- NVME Samsung EVO 990 Pro 1TB;
- HDD 8TB WD Purple WD82PURZ 256MB Cache;
- NVME 2TB WD Green;
- HDD 4TB WD Purple WD40PURZ 64MB Cache;
- блок питания Corsair CV650 80 Plus Bronze;
- операционная система Windows 11 Pro 22H2.
Источник: EDWARD Gaming
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#игры,