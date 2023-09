Как тянет игры ноутбучная RTX 4050 в 2023 году

Игра Starfield шла в 1080p с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 28 к/с.

Resident Evil 4 тестировалась в 1080p на высоких настройках графики. Средний FPS в ней находился на уровне 55 к/с.

The Last of Us Part 1 запускалась в Full HD с пресетом High. Средняя производительность в ней составляла 52 к/с.

High On Life тестировалась с пресетом Very High в 1080p. В среднем в ней частота кадров равнялась 82 к/с.