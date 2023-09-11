Компьютеры
19:47, 11 сентября 2023
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Как тянет игры ноутбучная RTX 4050 в 2023 году

Её запустили в девяти проектах

На YouTube-канале Casual Benchmark проверили в Full HD производительность ноутбучной видеокарты RTX 4050.

Игра Starfield шла в 1080p с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 28 к/с.

Resident Evil 4 тестировалась в 1080p на высоких настройках графики. Средний FPS в ней находился на уровне 55 к/с.

The Last of Us Part 1 запускалась в Full HD с пресетом High. Средняя производительность в ней составляла 52 к/с.

High On Life тестировалась с пресетом Very High в 1080p. В среднем в ней частота кадров равнялась 82 к/с.

Как тянет игры ноутбучная RTX 4050 в 2023 году
© Casual Benchmark

The Callisto Protocol запускалась с ультра-пресетом (FSR 2.1 активировалась на ультра-настройках) в 1080p. Средний FPS в ней составил 61 к/с.

God of War тестировалась на ультра-настройках графики. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 55 к/с.

В Forza Horizon 5 с пресетом High средняя производительность находилась на уровне 67 к/с.

Cyberpunk 2077 шла на ультра-настройках (FSR 2.1 активировалась на ультра-настройках). В среднем в этой игре удалось получить 56 к/с.

Red Dead Redemption 2 запускалась в разрешении 1080p с Favor Quality. Средняя частота кадров в игре составляла 57 к/с.

Вывод

Во всех девяти играх в целом средний FPS с ноутбучной RTX 4050 равнялся 57 к/с.

Характеристики ноутбука с RTX 4050 6 Гб:

  • процессор i5-13500H;
  • оперативная память 32 Гб DDR4 1.2V 3200 МГц.
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