Как тянет игры ноутбучная RTX 4050 в 2023 году

Как тянет игры ноутбучная RTX 4050 в 2023 годуЕё запустили в девяти проектах
На YouTube-канале Casual Benchmark проверили в Full HD производительность ноутбучной видеокарты RTX 4050.
Игра Starfield шла в 1080p с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 28 к/с.
Resident Evil 4 тестировалась в 1080p на высоких настройках графики. Средний FPS в ней находился на уровне 55 к/с.
The Last of Us Part 1 запускалась в Full HD с пресетом High. Средняя производительность в ней составляла 52 к/с.
High On Life тестировалась с пресетом Very High в 1080p. В среднем в ней частота кадров равнялась 82 к/с.
The Callisto Protocol запускалась с ультра-пресетом (FSR 2.1 активировалась на ультра-настройках) в 1080p. Средний FPS в ней составил 61 к/с.
God of War тестировалась на ультра-настройках графики. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 55 к/с.
В Forza Horizon 5 с пресетом High средняя производительность находилась на уровне 67 к/с.
Cyberpunk 2077 шла на ультра-настройках (FSR 2.1 активировалась на ультра-настройках). В среднем в этой игре удалось получить 56 к/с.
Red Dead Redemption 2 запускалась в разрешении 1080p с Favor Quality. Средняя частота кадров в игре составляла 57 к/с.
Вывод
Во всех девяти играх в целом средний FPS с ноутбучной RTX 4050 равнялся 57 к/с.
Характеристики ноутбука с RTX 4050 6 Гб:
- процессор i5-13500H;
- оперативная память 32 Гб DDR4 1.2V 3200 МГц.