Как тянет игры ноутбук с Ryzen 7 и RTX 2050 в декабре 2024 года

Игра The Witcher 3 Next Gen тестировалась с графикой Medium. Средняя частота кадров в ней составляла 52 к/с.

The Last of US I запускалась с низким пресетом. В среднем в этой игре производительность находилась на уровне 41 к/с.

В игре Ghost of Tsushima с графикой Very Low удалось получить в среднем 47 к/с.

GTA V шла с настройками графики Very High/High. Средний FPS в ней составлял 119 к/с.

Black Myth Wukong запускалась с пресетом Medium, Super Resolution 65. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 58 к/с.

Counter Strike 2 шла с графикой Very High. Средняя производительность в ней составляла 77 к/с.

Игра Warzone 3 тестировалась с пресетом Very Low/Low. Средний FPS в ней находился на уровне 68 к/с.

В игре Valorant с высокой графикой средняя частота кадров равнялась 131 к/с.

Вывод

Средний FPS в современных игровых проектах (Full HD) у Asus TUF A15 находился в районе 59 к/с.

Характеристики Asus TUF A15- FA506NFR-HN045W: