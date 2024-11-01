Как тянет игры ноутбук с Ryzen 7 и RTX 4050 в конце 2024 г.Всё довольно неплохо
Call of Duty: Warzone запускалась с ультра-графикой и без DLSS. В среднем в ней производительность составляла 79 к/с.
Call of Duty: Black Ops 6 тестировалась с графикой Extreme, DLSS Quality, FG On. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 116 к/с.
Black Myth: Wukong шла с пресетом Medium. Средний FPS в этой игре был на уровне 53 к/с.
The Witcher 3: Wild Hunt Next Gen шёл с ультра-графикой. В среднем здесь частота кадров составляла 55 к/с.
В игре Red Dead Redemption 2 с пресетом Favour Quality удалось в среднем получить 60 к/с.
The Last of Us Part 1 запускалась со средними настройками графики. Средняя производительность в этой игре равнялась 64 к/с.
Hogwarts Legacy тестировалась с ультра-пресетом. В среднем в ней FPS находился в районе 56 к/с.
Horizon Forbidden West шла на настройках графики Medium. Средняя частота кадров в ней составляла 60 к/с.
Игра Valorant запускалась с высокой графикой. Средняя производительность в ней находилась на уровне 250 к/с.
PUBG тестировалась с пресетом Ultra. Удалось в этой игре в среднем получить 118 к/с.
Cyberpunk 2077 шёл на ультра-графике. В среднем здесь FPS составлял 57 к/с.
В игре Fortnite с графикой Epic средняя частота кадров равнялась 93 к/с.
Grand Theft Auto V запускалась с ультра-графикой, FXAA On, MSAA X4. Средний FPS в этой игре составлял 100 к/с.
Игра God of War Ragnarök тестировалась с высокой графикой. Средняя частота кадров здесь равнялась 76 к/с.
В игре Forza Horizon 5 с ультра-пресетом, RT On удалось в среднем получить 101 к/с.
Ghost of Tsushima запускалась с высокой графикой. Средний FPS в этой игре находился в районе 62 к/с.
Вывод
В среднем во всех играх на ASUS TUF Gaming A15 вы можете получить около 88 к/с.
Характеристики ноутбука ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR-LP082W:
- процессор AMD Ryzen 7 7435HS (Base Clock: — 3.1 GHz, Boost Clock: — 4.5 GHz);
- оперативная память 32GB DDR5 4800 MHz Dual Channel (Upgradable Upto 32GB);
- видеокарта Nvidia GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 (TGP: — 140W);
- накопитель 512GB M.2 PCIe NVMe SSD;
- дисплей 15.6 Inch Full HD 1920×1080, 144 Hz Refresh Rate;
- операционная система Windows 11.