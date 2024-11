Как тянет игры ноутбук с Ryzen 7 и RTX 4050 в конце 2024 г.

Call of Duty: Warzone запускалась с ультра-графикой и без DLSS. В среднем в ней производительность составляла 79 к/с.

Call of Duty: Black Ops 6 тестировалась с графикой Extreme, DLSS Quality, FG On. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 116 к/с.

Black Myth: Wukong шла с пресетом Medium. Средний FPS в этой игре был на уровне 53 к/с.

The Witcher 3: Wild Hunt Next Gen шёл с ультра-графикой. В среднем здесь частота кадров составляла 55 к/с.

В игре Red Dead Redemption 2 с пресетом Favour Quality удалось в среднем получить 60 к/с.

The Last of Us Part 1 запускалась со средними настройками графики. Средняя производительность в этой игре равнялась 64 к/с.

Hogwarts Legacy тестировалась с ультра-пресетом. В среднем в ней FPS находился в районе 56 к/с.

Horizon Forbidden West шла на настройках графики Medium. Средняя частота кадров в ней составляла 60 к/с.