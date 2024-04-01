Как тянет игры ноутбук с видеокартой RTX 2050

Как тянет игры ноутбук с видеокартой RTX 2050Запускались проекты в Full HD
Horizon Forbidden West запускалась с настройками графики Very Low, DLSS Quality. Средняя частота кадров в этой игре составляла 37 к/с, максимальная — 42 к/с, минимальная — 35 к/с.
Игра Alan Wake 2 тестировалась с самым низким пресетом, с RT и DLSS Off. В среднем в ней удалось получить 30 к/с, минимально — 29 к/с, максимально — 34 к/с.
Grand Theft Auto V запускалась на ультра-настройках. Средняя производительность в игре равнялась 78 к/с, максимальная — 84 к/с, минимальная — 71 к/с.
В игре Forza Horizon 5 с DLSS и RT Off, пресетом Medium средняя частота кадров находилась в районе 94 к/с, максимальная — 100 к/с, минимальная — 87 к/с.
Counter-Strike 2 шла с графикой Very High, MSAA 4X, FSR Off. Средний FPS в этой игре находился на уровне 80 к/с, минимальный — 62, максимальный — 94.
Все результаты тестирования вы можете увидеть ниже на видео.
Вывод
В целом вы можете ожидать от ноутбука с RTX 2050 4 ГБ в играх примерно 65 к/с.
Характеристики ASUS TUF Gaming F15 FX506HF-HN025W:
- процессор Intel Core i5 11th Gen 11400H 6 Cores 12 Threads (Base Clock: — 2.7 GHz, Boost Clock: — 4.5 GHz);
- оперативная память 16GB DDR4 3200 MHz Dual Channel (Upgradable Upto 32GB);
- видеокарта Nvidia GeForce RTX 2050 4GB GDDR6 (TGP: — 70W);
- накопитель 512GB M.2 PCIe NVMe SSD + 1 Extra SSD Slot;
- дисплей 15.6 Inch Full HD LED Backlit, IPS Anti-Glare (250nits Brightness, 144 Hz Refresh Rate, 45% NTSC, 62.5% sRGB);
- операционная система Windows 11.