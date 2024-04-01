Как тянет игры ноутбук с видеокартой RTX 2050

Horizon Forbidden West запускалась с настройками графики Very Low, DLSS Quality. Средняя частота кадров в этой игре составляла 37 к/с, максимальная — 42 к/с, минимальная — 35 к/с.

Игра Alan Wake 2 тестировалась с самым низким пресетом, с RT и DLSS Off. В среднем в ней удалось получить 30 к/с, минимально — 29 к/с, максимально — 34 к/с.

Grand Theft Auto V запускалась на ультра-настройках. Средняя производительность в игре равнялась 78 к/с, максимальная — 84 к/с, минимальная — 71 к/с.

В игре Forza Horizon 5 с DLSS и RT Off, пресетом Medium средняя частота кадров находилась в районе 94 к/с, максимальная — 100 к/с, минимальная — 87 к/с.

Counter-Strike 2 шла с графикой Very High, MSAA 4X, FSR Off. Средний FPS в этой игре находился на уровне 80 к/с, минимальный — 62, максимальный — 94.