Как тянет игры RTX 3050 в 2024 г.

Horizon Forbidden West запускалась с графикой Medium, DLSS Quality. Средняя частота кадров в этой игре составляла 69 к/с.

В игре Alan Wake 2 с низким пресетом, RT Off, DLSS Quality средняя производительность находилась на уровне 47 к/с.

The Last of Us Part 1 шла с DLSS Off, настройками графики Medium. Средний FPS в этой игре находился на уровне 52 к/с.

В Cyberpunk 2077 удалось с графикой Medium, DLSS и RT Off получить в среднем 57 к/с.

Hogwarts Legacy тестировалась с настройками графики Medium, DLSS и RT Off. Средняя частота кадров в этой игре находилась в районе 69 к/с.