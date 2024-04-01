Как тянет игры RTX 3050 в 2024 г.Всего запускали 25 проектов
Horizon Forbidden West запускалась с графикой Medium, DLSS Quality. Средняя частота кадров в этой игре составляла 69 к/с.
В игре Alan Wake 2 с низким пресетом, RT Off, DLSS Quality средняя производительность находилась на уровне 47 к/с.
The Last of Us Part 1 шла с DLSS Off, настройками графики Medium. Средний FPS в этой игре находился на уровне 52 к/с.
В Cyberpunk 2077 удалось с графикой Medium, DLSS и RT Off получить в среднем 57 к/с.
Hogwarts Legacy тестировалась с настройками графики Medium, DLSS и RT Off. Средняя частота кадров в этой игре находилась в районе 69 к/с.
Эти и другие результаты тестирования вы можете увидеть на видео ниже.
Вывод
В среднем производительность в 1080p во всех протестированных играх у RTX 3050 составляла около 68 к/с.
Тестовый стенд:
- видеокарта Zotac RTX 3050 Twin Edge OC 8GB;
- процессор AMD Ryzen 5 5600X;
- материнская плата MSI MEG X570 Unify;
- оперативная память G.Skill Trident Z Neo 2x16GB, 3600 CL16-16-16-36;
- корпус JONSBO CR-2000 GT, Lian Li O11 Air Mini;
- операционная система Windows 11.