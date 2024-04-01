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Компьютеры
Опубликовано 01 апреля 2024, 16:30
1 мин.

Как тянет игры RTX 3050 в 2024 г.

Всего запускали 25 проектов
RTX 3050 протестировали в играх в 2024-м. На YouTube-канале BENCHMARKS FOR GAMERS узнали, какой средней производительности стоит ожидать от сборки с RTX 3050 и Ryzen 5 5600X в Full HD.
Как тянет игры RTX 3050 в 2024 г.
© BENCHMARKS FOR GAMERS

Horizon Forbidden West запускалась с графикой Medium, DLSS Quality. Средняя частота кадров в этой игре составляла 69 к/с.

В игре Alan Wake 2 с низким пресетом, RT Off, DLSS Quality средняя производительность находилась на уровне 47 к/с.

The Last of Us Part 1 шла с DLSS Off, настройками графики Medium. Средний FPS в этой игре находился на уровне 52 к/с.

В Cyberpunk 2077 удалось с графикой Medium, DLSS и RT Off получить в среднем 57 к/с.

Hogwarts Legacy тестировалась с настройками графики Medium, DLSS и RT Off. Средняя частота кадров в этой игре находилась в районе 69 к/с.

Как тянет игры RTX 3050 в 2024 г.
© BENCHMARKS FOR GAMERS

Эти и другие результаты тестирования вы можете увидеть на видео ниже.

Вывод

В среднем производительность в 1080p во всех протестированных играх у RTX 3050 составляла около 68 к/с.

Тестовый стенд:

  • видеокарта Zotac RTX 3050 Twin Edge OC 8GB;
  • процессор AMD Ryzen 5 5600X;
  • материнская плата MSI MEG X570 Unify;
  • оперативная память G.Skill Trident Z Neo 2x16GB, 3600 CL16-16-16-36;
  • корпус JONSBO CR-2000 GT, Lian Li O11 Air Mini;
  • операционная система Windows 11.