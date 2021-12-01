Как улучшенная видеокарта RTX 2060 с 12 ГБ памяти справляется с играми

Конечно, такой «самопал» — не полный аналог ожидаемой новинки. Тем не менее посмотреть на результаты теста интересно.

Авторы сравнили 12-ГБ RTX 2060 со стандартной 6-ГБ версией. В Watch Dogs Legion разница между прокачанной видеокартой и обычной составила 8% в пользу первой. В Far Cry 6 же апгрейднутая карта показала себя не очень — fps проседал в некоторых моментах до 28. С обычной такого не происходило. Впрочем, это мог быть какой-то глюк из-за переделки.

Последняя игра, в которой испытали видеокарты, — Cyberpunk 2077. Разницы между картами авторы не увидели. Однако вариант, который готовит NVIDIA, всё же даст прирост за счёт чипа от RTX 2060 Super.