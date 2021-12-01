Как улучшенная видеокарта RTX 2060 с 12 ГБ памяти справляется с играми

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Как улучшенная видеокарта RTX 2060 с 12 ГБ памяти справляется с играмиПроверили самодельный вариант
Недавно появилась новость о том, что NVIDIA выпустит новую версию старой видеокарты RTX 2060 — на этот раз с 12 ГБ памяти. У автора PRO Hi-Tech уже есть такая — правда, самодельная. Он протестировал её в играх.
Конечно, такой «самопал» — не полный аналог ожидаемой новинки. Тем не менее посмотреть на результаты теста интересно.
Авторы сравнили 12-ГБ RTX 2060 со стандартной 6-ГБ версией. В Watch Dogs Legion разница между прокачанной видеокартой и обычной составила 8% в пользу первой. В Far Cry 6 же апгрейднутая карта показала себя не очень — fps проседал в некоторых моментах до 28. С обычной такого не происходило. Впрочем, это мог быть какой-то глюк из-за переделки.
Последняя игра, в которой испытали видеокарты, — Cyberpunk 2077. Разницы между картами авторы не увидели. Однако вариант, который готовит NVIDIA, всё же даст прирост за счёт чипа от RTX 2060 Super.
Источник: PRO Hi-Tech