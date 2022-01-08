Как улучшить качество Wi-Fi и Bluetooth на компьютерах с Windows 10 и 11

Обновление только начало распространяться среди пользователей. Если вы хотите улучшить качество Wi-Fi и Bluetooth, стоит обновиться. Это первый апдейт, включающий исправления для Wi-Fi 6E AX411.

Также стоит отметить, что обновления драйверов Intel изначально предлагаются через инструмент обновления компании. Новые драйверы доступны не для всех, и производитель начнёт продвигать их для большего количества устройств или конфигураций в ближайшие недели.

Intel сообщает, что последний драйвер Wi-Fi для Windows 10 и Windows 11 устраняет ошибку, вызывающую тайм-аут соединения Wi-Fi. Это может произойти из-за запроса на переключение канала точки доступа. Исправлены были и другие ошибки.

Intel выпускает обновление драйверов для следующих адаптеров:

AX201, AX200, 9560, 9260, 9462, 9461.

8265 и 8260.

7265, 3165 и 3168.

Чтобы проверить адаптеры, откройте «Диспетчер устройств» и выберите ветку «Сетевые адаптеры».