Как установить Windows 11 без входа в учётную запись

Решение включили в Rufus, бесплатное приложение, которое можно использовать для форматирования и создания загрузочных USB-накопителей. В его последней предварительной версии 3.19 Beta появилась возможность обойти обязательное требование для учётной записи Microsoft в Windows 11 22H2. Такая опция есть при настройке установки Windows 11 в Rufus.

Наряду с обходом этого требования в программу добавили возможность обхода TPM и Secure Boot. Эти функции впервые появились в Rufus 3.18 Beta.

Недавно россияне пожаловались, что не могут скачать без VPN Windows 10 и 11 с официального сайта Microsoft.