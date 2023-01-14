Компьютеры
19:14, 14 января 2023
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Как видеокарта NVIDIA RTX 4080 выглядела бы в белом корпусе

Необычно

Реддитор TeknoMage13 показал сделанную им версию видеокарты RTX 4080 в белом цвете.

Как видеокарта NVIDIA RTX 4080 выглядела бы в белом корпусе

Фото: Notebookcheck

Отмечается, что это, безусловно, дорогая модификация. Покраска корпуса означает, что гарантия аннулируется. Тем не менее это не отпугнуло TeknoMage.

Как видеокарта NVIDIA RTX 4080 выглядела бы в белом корпусе

Карта была окрашена без снятия радиатора. Это означает, что никакие термопрокладки не были нарушены.

Реддитор теперь ждёт материнскую плату NZXT N7 B650E, которая также белого цвета, и процессор AMD Ryzen 7 7800X3D, чтобы составить идеальное трио.

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