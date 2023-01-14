Как видеокарта NVIDIA RTX 4080 выглядела бы в белом корпусе

Карта была окрашена без снятия радиатора. Это означает, что никакие термопрокладки не были нарушены.

Реддитор теперь ждёт материнскую плату NZXT N7 B650E, которая также белого цвета, и процессор AMD Ryzen 7 7800X3D, чтобы составить идеальное трио.