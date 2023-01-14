Как видеокарта NVIDIA RTX 4080 выглядела бы в белом корпусе

19:14, 14 января 2023
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Как видеокарта NVIDIA RTX 4080 выглядела бы в белом корпусеНеобычно
Реддитор TeknoMage13 показал сделанную им версию видеокарты RTX 4080 в белом цвете.
Фото: Notebookcheck
Отмечается, что это, безусловно, дорогая модификация. Покраска корпуса означает, что гарантия аннулируется. Тем не менее это не отпугнуло TeknoMage.
Карта была окрашена без снятия радиатора. Это означает, что никакие термопрокладки не были нарушены.
Реддитор теперь ждёт материнскую плату NZXT N7 B650E, которая также белого цвета, и процессор AMD Ryzen 7 7800X3D, чтобы составить идеальное трио.