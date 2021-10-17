Как выбрать игровую клавиатуру в 2021 году

Сначала автор рассказал, какие варианты подключения клавиатур к компьютеру бывают и в чём их особенности. Сейчас всё ещё можно найти как старый вариант - PS/2, так и новый - USB. Первый из преимуществ имеет минимальные задержки ввода, возможность выполнить множество одновременных нажатий клавиш. При подключении с помощью второго варианта клавиатура может работать медленнее, чем при PS/2. Однако большая часть современных устройств подключается через порт USB.

Всего существует три типа игровых клавиатур: мембранная, механическая, оптико-механическая. Первый тип - самый дешёвый. Такое устройство можно приобрести за 2 тысячи рублей, а подключается оно с помощью PS/2. Мембранные клавиатуры недолговечны, легко выходят из строя при попадании на них даже небольшого количества воды. Подойдёт для тех, у кого сильно ограничен бюджет.

Механическими часто пользуются любители игр и киберспортсмены. Из них лучше всего приобретать дорогие модели. Также механика отличается хорошей влагозащитой, долговечностью (50 миллионов нажатий), возможностью быстрой замены свича.