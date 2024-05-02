Как выбрать лучший игровой процессор в ноутбуке за свои деньги

Существует ресурс, на котором вы можете посмотреть характеристики всех ноутбучных процессоров. Это notebookcheck-ru.com. На нём в «Общих сведениях» есть пункт «Таблица сравнения процессоров». Там можно наглядно увидеть результаты разных процессоров в тестах.

В категории «До 30 тысяч рублей» лучшими вариантами станут Intel Core i3−1115G4, Processor N100, Celeron N5100. Однако последний почти в два раза хуже остальных. Также Core i3−1115G4 и Processor N100 имеют разный TDP («тепловой пакет»): 28 Вт против 6 Вт. Кроме того, у i3 более мощное видеоядро, поэтому он лучше подходит для использования в качестве стационарного.

В ноутбуках до 40 тысяч рублей лучшими будут процессоры Intel Core i5−1235U, AMD Ryzen 5 5500U, Intel Core i3−1215U. При этом для игр подойдёт графика Iris Xe Graphics G7 80EUs.

До 50 тысяч рублей лучше смотреть на AMD Ryzen 7 5800U, Intel Core i5−12450H, Core i5−1240P. Процессоры с маркировкой «H» оптимально подходят как для игровых моделей, так и для обычных «рабочих» ноутбуков.

Среди моделей до 60 тысяч рублей лучшим выбором станут Intel Core i7−12650H, i5−12500H, AMD Ryzen 7 5800H. В качестве ноутбука для поездок смотрите на модель с AMD Ryzen 7 7730U или Ryzen 7 5825U.

До 70 тысяч рублей оптимальными вариантами будут Intel Core i7−1265H, AMD Ryzen 9 5900HX, Core i5−12500H.