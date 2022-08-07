Как выглядит шпионская программа израильской полиции

Набор инструментов шпионского ПО, который должен был быть представлен кабинету безопасности во главе с тогдашним премьер-министром Биньямином Нетаньяху, включал в себя возможность прослушки любого телефонного звонка на заражённом устройстве, чтения текстовых сообщений, удалённого открытия микрофона и камеры без ведома владельца смартфона.

Скриншоты первоначального прототипа системы, которую намеревалась использовать полиция, были включены в презентацию и показывают логотип NSO и само название продукта Pegasus.