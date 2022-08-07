Как выглядит шпионская программа израильской полиции

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Как выглядит шпионская программа израильской полицииPegasus
В сеть попали скриншоты прототипа шпионского ПО Pegasus, разработанного для израильской полиции ещё в 2014 году. Оно стало общеизвестно в прошлом году, когда выяснилось, что с помощью программы следили за журналистами и активистами.
Набор инструментов шпионского ПО, который должен был быть представлен кабинету безопасности во главе с тогдашним премьер-министром Биньямином Нетаньяху, включал в себя возможность прослушки любого телефонного звонка на заражённом устройстве, чтения текстовых сообщений, удалённого открытия микрофона и камеры без ведома владельца смартфона.
Скриншоты первоначального прототипа системы, которую намеревалась использовать полиция, были включены в презентацию и показывают логотип NSO и само название продукта Pegasus.
С помощью программы-шпиона полиция могла получить полный доступ ко всем файлам, хранящимся на телефоне, включая те, которые зашифрованы сквозным шифрованием.