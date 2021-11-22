Как выглядит видеокарта Intel для конкуренции с NVIDIA RTX 3050

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Как выглядит видеокарта Intel для конкуренции с NVIDIA RTX 3050Выйдет в 2022 году
Стали известны подробности о младшем графическом процессоре Intel Arc Alchemist для настольных компьютеров.
Сообщается, что GPU на архитектуре Xe-HPG может выйти в двух разных конфигурациях памяти. Видеокарта, которая должна выйти в первом квартале 2022 года, сначала появится в ноутбуках Dell и ASUS, а затем дебютирует на рынке настольных ПК.
Moore’s Law is Dead
Настольный вариант Arc Alchemist с GPU DG2-128EU должен получит 6 ГБ памяти GDDR6 и 96-битную шину памяти. В варианте для ноутбуков модель получит 4 ГБ GDDR6 и 64-битную шину.
Предполагается, что данная видеокарта Arc Alchemist будет конкурировать с AMD Radeon RX 6500/6400 и NVIDIA RTX 3050. Пока неясно, какими будут их реальные возможности.
Источник: Videocardz