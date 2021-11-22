Как выглядит видеокарта Intel для конкуренции с NVIDIA RTX 3050

Сообщается, что GPU на архитектуре Xe-HPG может выйти в двух разных конфигурациях памяти. Видеокарта, которая должна выйти в первом квартале 2022 года, сначала появится в ноутбуках Dell и ASUS, а затем дебютирует на рынке настольных ПК.