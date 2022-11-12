Компьютеры
11:48, 12 ноября 2022
1 мин.

Как заменить домашний Wi-Fi роутер, не переподключая все устройства

Облегчите себе жизнь

Если у вас есть умный дом, вас может пугать мысль о том, что придётся вручную переподключать каждую лампочку и розетку при замене Wi-Fi роутера. К счастью, есть способ обойтись без этого.

Как заменить домашний Wi-Fi роутер, не переподключая все устройства

По большому счёту, нужно просто сохранить SSID (символьное название беспроводной точки доступа Wi-Fi) и пароль. Вот как это можно сделать:

  • Запишите где-нибудь ваши текущие имя сети и пароль. Они могут быть написаны на самом роутере или посмотрите на странице его настроек (http://192.168.1.1/).
  • Установите новый роутер.
  • Когда вы дойдёте до этапа создания имени сети и пароля, просто введите старые.
  • Отключите старый роутер.
  • Все ваши устройства подключатся к новому маршрутизатору автоматически.
Источник фото:Unsplash
Источник:The Verge
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