Как заменить домашний Wi-Fi роутер, не переподключая все устройства

11:48, 12 ноября 2022
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Как заменить домашний Wi-Fi роутер, не переподключая все устройстваОблегчите себе жизнь
Если у вас есть умный дом, вас может пугать мысль о том, что придётся вручную переподключать каждую лампочку и розетку при замене Wi-Fi роутера. К счастью, есть способ обойтись без этого.
По большому счёту, нужно просто сохранить SSID (символьное название беспроводной точки доступа Wi-Fi) и пароль. Вот как это можно сделать:
- Запишите где-нибудь ваши текущие имя сети и пароль. Они могут быть написаны на самом роутере или посмотрите на странице его настроек (http://192.168.1.1/).
- Установите новый роутер.
- Когда вы дойдёте до этапа создания имени сети и пароля, просто введите старые.
- Отключите старый роутер.
- Все ваши устройства подключатся к новому маршрутизатору автоматически.