Как заставить Windows 11 работать на компьютере со знаменитыми восьмиядерными Intel за 2,5 тысячи рублей

Как заставить Windows 11 работать на компьютере со знаменитыми восьмиядерными Intel за 2,5 тысячи рублейНесмотря на то что официально эта версия операционной системы процессором не поддерживается
Ведущий отметил, что вообще Windows 11 создана для будущих процессоров Intel Core с гибридной архитектурой с ядрами питания и эффективными ядрами. Уже существующие устройства не получат практически никаких преимуществ от новой версии Windows. Кроме того, эксперт напомнил и о других жёстких требованиях операционной системы, которые ограничивают число устройств, на которые она может быть установлена. Правда, на самом деле есть возможность запустить 11-ю версию и без модуля TPM. Об этом и сообщил автор.
Так, сначала нужно нажать сочетание Shift + F10, запустить «Редактор реестра», а затем нужно добавить в него специальные ключи реестра для обхода TPM. Всё это есть на сайте.
Также автор назвал ещё один способ установки Windows 11 - через USB. Для того чтобы не было ошибки при установке, нужно выключить компьютер и повторно вставить флешку в порт USB 2.0.
После этого ведущий протестировал быстродействие операционных систем Windows 10 и 11. Для этого он использовал следующую конфигурацию:
- оперативная память 4 * 8 GB G.Skill @ DDR4-1866 CL11;
- материнская плата Shuangwei X99S, X99-8M-F BIOS;
- видеокарта AMD RX 6800XT;
- блок питания EVGA SuperNova 750 P2;
- системный SSD Intel 240 GB;
- игровой SSD Samsung 850 Evo 2 TB;
- система охлаждения Noctua NH-D15.
В целом производительность при выполнении стандартных задач у этих систем практически идентична. Правда, в тесте CPU-Z у Windows 10 она оказалась чуть выше: 377/3820 против 375/3740. То же самое в Blender: у 10-й версии 4:32/12:31, у 11-й - 4:23/12:37.
В играх результат был примерно тот же: в 7 из 9 проектах значения производительности оказались идентичными. А вот в Far Cry New Dawn и Assassin's Creed Odyssey разница была: Windows 11 была на несколько кадров в секунду быстрее (21/57 к/с против 20/60 к/с). Да и вообще, добавляет эксперт, 11-я версия давала большую производительность во всех играх.
Автор заключил, что, как и ожидалось ранее, Windows 11 не привносит ничего особо нового или интересного в систему. Эта операционная система практически такая же, как «десятка», разве что в редких случаях она может продемонстрировать результаты лучше или хуже Windows 10. По этой причине эксперт посоветовал не переходить на обновлённую версию «Окон» тем, у кого уже стоит 10-я.