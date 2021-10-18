Как заставить Windows 11 работать на компьютере со знаменитыми восьмиядерными Intel за 2,5 тысячи рублей

Ведущий отметил, что вообще Windows 11 создана для будущих процессоров Intel Core с гибридной архитектурой с ядрами питания и эффективными ядрами. Уже существующие устройства не получат практически никаких преимуществ от новой версии Windows. Кроме того, эксперт напомнил и о других жёстких требованиях операционной системы, которые ограничивают число устройств, на которые она может быть установлена. Правда, на самом деле есть возможность запустить 11-ю версию и без модуля TPM. Об этом и сообщил автор.

Так, сначала нужно нажать сочетание Shift + F10, запустить «Редактор реестра», а затем нужно добавить в него специальные ключи реестра для обхода TPM. Всё это есть на сайте.

Также автор назвал ещё один способ установки Windows 11 - через USB. Для того чтобы не было ошибки при установке, нужно выключить компьютер и повторно вставить флешку в порт USB 2.0.