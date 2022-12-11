Как значительно ускорить работу компьютеров? Учёные предложили использовать «закрученный свет»

Логическими вентилями называют базовые элементы цифровой схемы. Каждый такой элемент отвечает за одну логическую операцию. Обычно такие электронные схемы работают за счёт движения соответствующих частиц. Теперь учёные использовали кристаллические материалы, чтобы создать логические элементы, работающие на основе света.

Дело в том, что свет, излучаемый кристаллом, зависит от направленности входных лучей. Благодаря этой особенности удалось создать вентиль XNOR. Его функция — логическое дополнение шлюза Исключающее ИЛИ (XOR). Оптическое устройство на основе таких кристаллов может содержать все логические элементы, способные работать последовательно или параллельно.