Какая из новых видеокарт AMD призвана конкурировать с RTX 4070

Судя по утечкам, RX 7800 будет на одном уровне или чуть медленнее RTX 4070, а RX 7700 будет соответствовать RTX 4060 Ti или даже превосходить его.

Кроме того, инсайдер чуть ранее раскрыл возможные цены на новые карты. По слухам, Radeon RX 7700 будет стоить 449 долларов, а RX 7800 - 549 долларов.

Однако к этим утечкам следует относиться с осторожностью, поскольку они поступают из неофициальных источников. AMD еще не объявила дату выхода и не подтвердила цены на Radeon RX 7700 и RX 7800.

Тем не менее, эти утечки вызвали оживление и любопытство среди геймеров и простых энтузиастов, которым не терпится узнать, что же приготовила AMD для своих предложений среднего уровня в серии RX 7000.