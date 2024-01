Какая связка быстрее: 4070 Ti + Ryzen 5 7600 или 4070 + Ryzen 7 7800X3D?

И 4070 Ti + Ryzen 5 7600, и 4070 + Ryzen 7 7800X3D включали также оперативную память DDR5 6000 МГц C30, матплату Gigabyte X670E Aorus Master.

В игре Avatar: Fronties of Pandora средняя производительность в 1080p составляла 135 к/с (с 4070 Ti + Ryzen 5 7600) и 102 к/с (с 4070 + Ryzen 7 7800X3D), в 1440p — 92 и 68 к/с соответственно, в 4К — 51 к/с и 38 к/с соответственно.

Starfield в среднем шла в 1080p с 87 к/с и 76 к/с (4070 Ti + Ryzen 5 7600 и 4070 + Ryzen 7 7800X3D соответственно), в 1440p — с 72 и 61 к/с, в 4К — с 47 и 38 к/с соответственно.

Игра The Last of Us Part 1 запускалась в Full HD в среднем со 124 к/с (4070 Ti + Ryzen 5 7600) и 104 к/с (4070 + Ryzen 7 7800X3D), в QHD — 91 к/с и 75 к/с соответственно, в 4К — с 49 и 41 к/с соответственно.

В Star Wars Jedi: Survior удалось в 1080p в среднем получить 87 к/с (4070 Ti и Ryzen 5 7600) и 94 к/с (4070 и Ryzen 7 7800X3D), в 1440p — 80 и 63 к/с соответственно, в 4К — 41 и 35 к/с соответственно.