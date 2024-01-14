Какая связка быстрее: 4070 Ti + Ryzen 5 7600 или 4070 + Ryzen 7 7800X3D?Всего запустили их в восьми проектах
Компьютеры со «средним процессором + мощной видеокартой» и «мощным процессором + средней видеокартой» сравнили в играх. Эксперты YouTube-канала Hardware Unboxed выяснили, какой производительности можно ожидать от двух вариантов конфигурации компьютера в 1080p, 1440p и 4К на максимальных настройках графики.
И 4070 Ti + Ryzen 5 7600, и 4070 + Ryzen 7 7800X3D включали также оперативную память DDR5 6000 МГц C30, матплату Gigabyte X670E Aorus Master.
В игре Avatar: Fronties of Pandora средняя производительность в 1080p составляла 135 к/с (с 4070 Ti + Ryzen 5 7600) и 102 к/с (с 4070 + Ryzen 7 7800X3D), в 1440p — 92 и 68 к/с соответственно, в 4К — 51 к/с и 38 к/с соответственно.
Starfield в среднем шла в 1080p с 87 к/с и 76 к/с (4070 Ti + Ryzen 5 7600 и 4070 + Ryzen 7 7800X3D соответственно), в 1440p — с 72 и 61 к/с, в 4К — с 47 и 38 к/с соответственно.
Игра The Last of Us Part 1 запускалась в Full HD в среднем со 124 к/с (4070 Ti + Ryzen 5 7600) и 104 к/с (4070 + Ryzen 7 7800X3D), в QHD — 91 к/с и 75 к/с соответственно, в 4К — с 49 и 41 к/с соответственно.
В Star Wars Jedi: Survior удалось в 1080p в среднем получить 87 к/с (4070 Ti и Ryzen 5 7600) и 94 к/с (4070 и Ryzen 7 7800X3D), в 1440p — 80 и 63 к/с соответственно, в 4К — 41 и 35 к/с соответственно.
Marvel’s Spider-Man Remastered шла с High Quality, High Ray Tracing. В разрешении 1080p в ней в среднем удалось получить 131 к/с (4070 Ti + Ryzen 5 7600) и 155 к/с (4070 + Ryzen 7 7800X3D), в 1440p — 129 и 139 к/с соответственно, в 4К — 101 и 83 к/с соответственно.
В среднем в Call of Duty: Warzone с Quality Basic производительность была следующей. В 1080p она составляла 326 к/с (4070 Ti + Ryzen 5 7600) и 277 к/с (4070 + Ryzen 7 7800X3D), в 1440p — 238 и 198 к/с соответственно, в 4К — 128 и 106 к/с соответственно.
В игре Fortnite [DX11] с Medium Quality, TAA, Native Resolution в 1080p средний FPS равнялся 283 к/с (4070 Ti + Ryzen 5 7600) и 425 к/с (4070 + Ryzen 7 7800X3D), в 1440p — 276 и 357 к/с соответственно, в 4К — 238 и 212 к/с соответственно.
Наконец, Counter-Strike 2 запускалась с Medium Quality. Средняя частота кадров в этой игре в Full HD составляла 453 к/с (4070 Ti + Ryzen 5 7600) и 512 к/с (4070 + Ryzen 7 7800X3D), в 1440p — 414 и 356 к/с соответственно, в 4К — 243 и 189 к/с соответственно.
Вывод
В целом если вы купите более дорогую видеокарту, то получите лучшую производительность во многих современных играх. Это касается сборки с 4070 Ti + Ryzen 5 7600. Более подробно со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться выше — на изображениях.