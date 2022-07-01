Какая видеокарта будет быстрее: NVIDIA RTX 4090 или AMD Radeon RX 7900 XT

GeForce RTX 4090, 4090 Ti и 4080 Ti будут использовать графический процессор AD102, содержащий до 18 432 ядер, 96 МБ кэш-памяти второго уровня и 384-битную шину. Конечно, всем этим процессорам потребуется не менее 600 Вт мощности, когда они работают на своих пиковых тактовых частотах.

Что касается тактовой частоты, то можно ожидать более 2,8 ГГц. Это должно привести к производительности почти в 100 TFLOP.

А вот у Radeon RX 7900 XT на Navi 31 будет 12 288 ядер. Разница с NVIDIA существенная.