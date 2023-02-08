Какие аналоги западных операционных систем существуют сегодня

22:11, 08 февраля 2023
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Какие аналоги западных операционных систем существуют сегодняСкорее всего, вы о них даже не слышали
Задумывались ли вы, какими операционными системами мы могли бы пользоваться вместо Windows? Один из вариантов - отечественные ОС. Да, такие существуют.
Фото: The Tech Wire
Пользователь портала iXBT.com перечислил три самые удачные операционные системы российского производства на сегодня. И, скорее всего, вы даже не подозревали об их существовании.
- ROSA. Это одна из самых старых и популярных отечественных операционных систем. Хотя она всё-таки не на 100% российская, так как разработана на основе ядра Linux. Подойдёт она и для персонального, и для корпоративного пользования. Имеет она встроенный офис (LibreOffice) для работы с разными документами, плееры, графические редакторы и другие необходимые программы. За счёт эмулятора Wine вы сможете легко работать с программами для Windows и приложениями.
iXBT.com
- Astra Linux. Это тоже дистрибутив Linux с обновлённым ядром. Однако предназначена эта операционная система не для всех. Главный упор здесь сделан на безопасность, поэтому и программы установлены соответствующие. Чаще данная ОС используется в качестве корпоративной, также существует более защищённый вариант - Astra Linux Special Edition (для крупных корпораций).
iXBT.com
- РЕДОС. Может работать, как и упомянутые выше операционные системы, с 32- и 64-разрядными процессорами. Изначально это была ОС для военных, поскольку она обладает необходимыми приложениями и высоким уровнем безопасности. Сейчас же её можно использовать в качестве корпоративной или персональной операционной системы.
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Источник:iXBT.com
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: