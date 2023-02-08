Компьютеры
22:11, 08 февраля 2023
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Какие аналоги западных операционных систем существуют сегодня

Скорее всего, вы о них даже не слышали

Задумывались ли вы, какими операционными системами мы могли бы пользоваться вместо Windows? Один из вариантов - отечественные ОС. Да, такие существуют.

Какие аналоги западных операционных систем существуют сегодня

Фото: The Tech Wire

Пользователь портала iXBT.com перечислил три самые удачные операционные системы российского производства на сегодня. И, скорее всего, вы даже не подозревали об их существовании.

  1. ROSA. Это одна из самых старых и популярных отечественных операционных систем. Хотя она всё-таки не на 100% российская, так как разработана на основе ядра Linux. Подойдёт она и для персонального, и для корпоративного пользования. Имеет она встроенный офис (LibreOffice) для работы с разными документами, плееры, графические редакторы и другие необходимые программы. За счёт эмулятора Wine вы сможете легко работать с программами для Windows и приложениями.
Какие аналоги западных операционных систем существуют сегодня

iXBT.com

  1. Astra Linux. Это тоже дистрибутив Linux с обновлённым ядром. Однако предназначена эта операционная система не для всех. Главный упор здесь сделан на безопасность, поэтому и программы установлены соответствующие. Чаще данная ОС используется в качестве корпоративной, также существует более защищённый вариант - Astra Linux Special Edition (для крупных корпораций).
Какие аналоги западных операционных систем существуют сегодня

iXBT.com

  1. РЕДОС. Может работать, как и упомянутые выше операционные системы, с 32- и 64-разрядными процессорами. Изначально это была ОС для военных, поскольку она обладает необходимыми приложениями и высоким уровнем безопасности. Сейчас же её можно использовать в качестве корпоративной или персональной операционной системы.
Какие аналоги западных операционных систем существуют сегодня

iXBT.com

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