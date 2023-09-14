Какие бывают HDMI-кабели и как выбрать из них подходящий

Какие бывают HDMI-кабели и как выбрать из них подходящийУ HDMI есть несколько версий
Сегодня HDMI-интерфейс имеет столько стандартов и версий, что выбрать кабель к нему может быть непросто. Вот что важно об этом знать.
HDMI необходим для передачи цифрового сигнала. Сейчас при помощи этого интерфейса чаще всего выводят изображение на монитор с видеокарты, его используют также для подключения ТВ-приставки, игровой консоли. Кроме того, HDMI может передавать звук.
Основной параметр HDMI - это его пропускная способность. Самая первая версия HDMI 1.3 возникла в 2006 году и отличалась пропускной способностью 2,25 Гбит/с. Этого было достаточно для передачи видео в разрешении 720p. Следующая версия HDMI 1.4 позволяла передавать видео в 4К 30 к/с.
Самая последняя на сегодняшний день версия HDMI - 2.1. Её максимальная скорость - 48 Гбит/с, за счёт чего вы сможете передавать видео в 4K 120 к/с или 8K 60 к/с. Также у этой версии есть поддержка многоканальной передачи звука для аудиосистем формата 7.1
Что касается кабелей HDMI, то они отличаются друг от друга по нескольким параметрам. Прежде всего, это длина и толщина. Чем длиннее кабель, тем больше должна быть его толщина, чтобы избежать потери информации из-за помех.
Следующий важный пункт - материал. Здесь важно учитывать материал самих проводников и материал экрана, который защищает от помех. Если вы знаете, что рядом с кабелем будут располагаться источники электромагнитных помех (к примеру, двигатель пылесоса или компрессор холодильника), то лучше в качестве материала экрана выбирайте золото или серебро. Особенно важно это, если кабель длинный. Контакты кабеля могут быть сделаны из алюминия, меди, позолоты (дороже и качественнее остальных - последний материал). Кроме того, если вы собираетесь использовать кабель для нетребовательных задач типа игр в разрешении 1920x1080, то вам хватит и изоляции из ПВХ. Для работы с более высокими разрешениями лучше брать винил или полиэтилен.
В HDMI-кабелях также может использоваться оптоволокно. Оно даёт возможность обеспечить высокую пропускную способность на больших расстояниях, то есть до 30 м.
При выборе кабеля сначала посмотрите на максимальную поддерживаемую версию интерфейса устройств, которые вы хотите подключать через HDMI. К примеру, если приставка поддерживает 2.1, а телевизор - 2.0, то берите HDMI 2.0. Если же этой информации нет, то ориентируйтесь уже на разрешение и FPS.