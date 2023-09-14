Какие бывают HDMI-кабели и как выбрать из них подходящий

Что касается кабелей HDMI, то они отличаются друг от друга по нескольким параметрам. Прежде всего, это длина и толщина. Чем длиннее кабель, тем больше должна быть его толщина, чтобы избежать потери информации из-за помех.

Следующий важный пункт - материал. Здесь важно учитывать материал самих проводников и материал экрана, который защищает от помех. Если вы знаете, что рядом с кабелем будут располагаться источники электромагнитных помех (к примеру, двигатель пылесоса или компрессор холодильника), то лучше в качестве материала экрана выбирайте золото или серебро. Особенно важно это, если кабель длинный. Контакты кабеля могут быть сделаны из алюминия, меди, позолоты (дороже и качественнее остальных - последний материал). Кроме того, если вы собираетесь использовать кабель для нетребовательных задач типа игр в разрешении 1920x1080, то вам хватит и изоляции из ПВХ. Для работы с более высокими разрешениями лучше брать винил или полиэтилен.

В HDMI-кабелях также может использоваться оптоволокно. Оно даёт возможность обеспечить высокую пропускную способность на больших расстояниях, то есть до 30 м.

При выборе кабеля сначала посмотрите на максимальную поддерживаемую версию интерфейса устройств, которые вы хотите подключать через HDMI. К примеру, если приставка поддерживает 2.1, а телевизор - 2.0, то берите HDMI 2.0. Если же этой информации нет, то ориентируйтесь уже на разрешение и FPS.