Какие данные необходимо сохранить перед переустановкой Windows 10 и 11

Изображения и Видео. Там могут храниться скриншоты, записи экрана и прочий нужный контент.

Application Data. Находится она по адресу c:\Users\«имя пользователя»\AppData. Здесь могут находиться настройки и данные разных программ, игр.

Браузер. Нужно обязательно сохранить вкладки и закладки. Иначе на добавление новых уйдёт много времени. Если у вас браузер Mozilla Firefox, то сохранить все данные позволит программа MozBackup.

Что касается настроек программ и утилит, то в этом случае некоторые можно будет найти, а какие-то - сохранить. К примеру, настройки для MSI Afterburner расположены по адресу: c:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Profiles. Ещё иногда можно настройки экспортировать в отдельные файлы.

Даже при сохранении всех файлов, указанных выше, можно столкнуться с потерей данных. Для того чтобы избежать такой ситуации, необходимо создать загрузочную флешку с утилитами для бэкапа (к примеру, это может быть Acronis True Image, Macrium Reflect или O&O DiskImage Pro), а также создать полный образ системного диска. Для образа можно использовать жёсткий диск (например, Transcend StoreJet) либо флешку (например, Transcend Jetflash 790).