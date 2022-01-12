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Какие данные необходимо сохранить перед переустановкой Windows 10 и 11

Советует пользователь Overclockers
Если вы собираетесь переустанавливать операционную систему, то имеет смысл сохранить некоторые важные настройки программ, документы и пр. Об этом подробнее рассказал пользователь Zystax.
Какие данные необходимо сохранить перед переустановкой Windows 10 и 11

Иногда после переустановки Windows обнаруживается, что на компьютере находились какие-то важные файлы или игровые сохранения. Поэтому нужно обратить внимание на папки из списка ниже.

  1. Рабочий стол. Необходимо сохранить всё, что на нём находится, так как в одной из папок могут оказаться важные файлы. Пригодиться могут также ярлыки игр.
  1. Документы пользователя. Имеется в виду папка «Документы». В ней могут находиться различные данные игр и программ.
  1. Загрузки. Из-за большого размера лучше перенести всё, что находится в этой папке, на отдельный диск: логический или физический. Необходимо, чтобы при переустановке он никак не использовался.
Какие данные необходимо сохранить перед переустановкой Windows 10 и 11
  1. Изображения и Видео. Там могут храниться скриншоты, записи экрана и прочий нужный контент.
  1. Application Data. Находится она по адресу c:\Users\«имя пользователя»\AppData. Здесь могут находиться настройки и данные разных программ, игр.
  1. Браузер. Нужно обязательно сохранить вкладки и закладки. Иначе на добавление новых уйдёт много времени. Если у вас браузер Mozilla Firefox, то сохранить все данные позволит программа MozBackup.

Что касается настроек программ и утилит, то в этом случае некоторые можно будет найти, а какие-то - сохранить. К примеру, настройки для MSI Afterburner расположены по адресу: c:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Profiles. Ещё иногда можно настройки экспортировать в отдельные файлы.

Даже при сохранении всех файлов, указанных выше, можно столкнуться с потерей данных. Для того чтобы избежать такой ситуации, необходимо создать загрузочную флешку с утилитами для бэкапа (к примеру, это может быть Acronis True Image, Macrium Reflect или O&O DiskImage Pro), а также создать полный образ системного диска. Для образа можно использовать жёсткий диск (например, Transcend StoreJet) либо флешку (например, Transcend Jetflash 790).

Источник: Overclockers
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