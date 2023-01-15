Какие данные нужно хранить на SSD, а какие - на HDD

Какие данные нужно хранить на SSD, а какие - на HDDИ чем отличаются эти два вида накопителей
Накопители SSD и HDD устанавливаются в системный блок с разными целями. И вот как понять, какой из них больше подходит для вашего компьютера.
Фото: iXBT.com
HDD по-другому называется «жесткий диск». Он представляет собой устройство, которое основано на работе магнитного диска. Появился подобный формат дисков ещё в середине XX века. Информацию даже после полного удаления с такого диска восстановить возможно, то же самое возможно в случае повреждения устройства. Максимально возможная скорость записи/чтения у такого диска - 150-200 Мб в минуту.
В то же время у SSD механических элементов нет совсем. Присутствует у этого накопителя лишь флэш-память. Но главным недостатком его считается ограниченный суммарный объём обмена информации - от 500 до 1000 Тб в среднем. Также стоит он дороже и изнашивается при качественных запчастях примерно лет за 10. Однако скорость чтения и записи у SSD гораздо выше: до 8 ГБ в секунду.
Таким образом, HDD отлично подойдёт для того, чтобы хранить длительное время файлы, которыми пользуются редко. Например, различные фото, видео, документы. Что касается SSD, то их используют для программ и файлов, которые активно используются и при работе с которыми важна скорость передачи данных: это рабочие программы, игры, операционная система.