Какие данные нужно хранить на SSD, а какие - на HDD

В то же время у SSD механических элементов нет совсем. Присутствует у этого накопителя лишь флэш-память. Но главным недостатком его считается ограниченный суммарный объём обмена информации - от 500 до 1000 Тб в среднем. Также стоит он дороже и изнашивается при качественных запчастях примерно лет за 10. Однако скорость чтения и записи у SSD гораздо выше: до 8 ГБ в секунду.

Таким образом, HDD отлично подойдёт для того, чтобы хранить длительное время файлы, которыми пользуются редко. Например, различные фото, видео, документы. Что касается SSD, то их используют для программ и файлов, которые активно используются и при работе с которыми важна скорость передачи данных: это рабочие программы, игры, операционная система.