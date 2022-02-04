Какие функции в Windows 11 отключить для ускорения работы

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Какие функции в Windows 11 отключить для ускорения работыОни требуют слишком много ресурсов и не особо нужны
Некоторые функции включены в Windows 11 по умолчанию, но их можно отключить, чтобы повысить скорость работы операционной системы.
В первую очередь авторы WindowsLatest рекомендуют отключить значок Microsoft Teams, закреплённый на панели задач новой операционной системы, особенно если у вас старое оборудование с небольшим объёмом оперативной памяти.
Помимо Teams, на панели задач Windows 11 появилось ещё одно дополнение под названием Widgets board. Оно позволяет просматривать и управлять новостями, виджетами и многим другим. Как говорит бывший сотрудник Microsoft Майкл Нихаус, может быть хорошей идеей отключить эти значки, если вы предпочитаете производительность, а не причудливые функции.
Дело в том, что Teams и Widgets board запускают в фоновом режиме процессы WebView2 браузера Microsoft Edge, а они могут требовать много ресурсов.
Источник: WindowsLatest