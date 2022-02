Какие игры потянет десятилетний Core i7, если добавить к нему новую мощную видеокарту

Авторы YouTube-канала GECID.com запустили сборку на базе процессора i7-3770K с RX 6900 XT в 19 игровых проектах. Среди игр - Apex Legends, ARK: Survival Evolved, Assassin’s Creed: Valhalla, Cyberpunk 2077 (1.31), Escape from Tarkov, Far Cry 6, Fortnite, Forza Horizon 5, God of War, Grand Theft Auto V, Halo Infinite (MP), PUBG, Red Dead Redemption 2, Resident Evil 8: Village, Rust, StarCraft II, Witcher 3: Wild Hunt, Rainbow Six: Siege, World of Tanks. Все результаты - ниже.

Из замеров видно, что лучшую среднюю производительность процессор показал в таких проектах, как Rainbow Six: Siege (162 к/с, 1080p, ультра-настройки (50%), DX11), PUBG (133 к/с, 1080p, максимальные настройки, DX11), World of Tanks (138 к/с, 1080p, ультра-настройки, DX11), Resident Evil 8: Village (128 к/с, 1080p, максимальные настройки, DX12).

Худшие же результаты показаны были в StarCraft II (48 к/с, 1080p, ультра-настройки, DX9), Grand Theft Auto V (50 к/с, CPU Stock, 1080p, максимальные настройки, DX11), Cyberpunk 2077 (54 к/с, 1080p, средние настройки, DX12), Escape from Tarkov (55 к/с, 1080p, ультра-настройки, DX11), God of War (55 к/с, CPU Stock, 1080p, средние настройки, DX11).