Какие клавиатуры чаще всего покупают россияне

Согласно отчету, доля швейцарской компании Logitech, которая когда-то доминировала на рынке, резко сократилась с 21,9 до 8 процентов. С другой стороны, тайваньская компания A4Tech увеличила свою долю рынка с 3,9 до 9,7 процентов, что делает ее новым претендентом на первое место.

Самыми популярными брендами в этом году были клавиатуры Defender, Oklick и A4Tech, причем Defender лидирует с долей 10,6 процента. Кроме того, доля собственных брендов ритейлеров также значительно увеличилась по сравнению с прошлым годом - с 12,8 до 18,4 процента.