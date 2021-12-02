Какие материнские платы не рекомендуют покупать в 2021 году

Какие материнские платы не рекомендуют покупать в 2021 годуО них рассказал ведущий YouTube-канала «Мой Компьютер»
Обычно, как отмечает ведущий Михаил Крошин, материнские платы покупают по остаточному принципу, а большую часть денег тратят на процессор, SSD, ОЗУ или видеокарту. Если раньше такой подход имел смысл, то сейчас - нет. На сегодняшний день, если вы купите бюджетную материнскую плату, подчёркивает эксперт, то вы можете потерять до 50 процентов производительности компьютера.
Дело в том, что производители материнских плат стали ограничивать TDP процессоров в дешёвых платах. В результате дорогие материнские платы на чипсете Z590 с мощными радиаторами ограничения этого могут и не иметь, а, например, более бюджетные - на B560 или X570 могут быть ограничены 150-200 Вт.
В то же время, к примеру, H510 иногда вообще ограничиваются TDP менее 100 Вт.
Сборки на базе i5-11400F, i5-11600K, i7-11700 сейчас встречаются часто. Однако мало кто знает, что недорогие материнские платы (на B560) способны серьёзно повлиять на производительность. К примеру, в случае с Core i7 она снижается на 50 процентов, с Core i5 - на 20 процентов.
Эксперт посоветовал внимательно выбирать материнскую плату и серьёзно отнестись к этой покупке. Перед этим можно посмотреть обзоры, особенно в которых платы тестируются под нагрузкой.