Какие отечественные программы популярнее всего у россиян

29% опрошенных использует на рабочем компьютере отечественные браузеры и антивирусы, 18% — российские офисные пакеты и почту, 16% — софт для бухгалтерии. Доля остального ПО меньше: операционные системы (9%), облачные сервисы и CRM-системы (4%), системы видео-конференц-связи (4%).

На домашних компьютерах у 24% респондентов установлены российские браузеры и антивирусы. У 12% — офисные пакеты и почта. Другой софт используется реже.

Остальные участники опроса пока не пользовались российскими программами, но готовы перейти с иностранного ПО на отечественное, если вырастет его качество и выбор. Уже довольны качеством софта 49% респондентов. Только 13% перешли на российские программы совсем недавно, а 60% используют их в течение нескольких лет. При этом за пять месяцев 2022 года пользователи купили на 28% софта больше, чем за аналогичный период в прошлом году.