Какие процессоры лучше в 2023 году — AMD или Intel

Критерии включают цену, производительность в разных режимах работы, поддержку драйверов, энергопотребление и др.

Авторы отмечают, что на данный момент, если вы ищете самые быстрые чипы на рынке по доступной цене, вам следует обратить внимание на серию Intel Raptor Lake 13-го поколения. Ответом на них со стороны AMD являются процессоры серии Ryzen 7000 на базе Zen 4. Однако эти чипсеты характеризуются надбавкой за дорогие материнские платы и память DDR5.

Ниже вы можете увидеть подробное сравнение процессоров по всем критериям: