Компьютеры
19:12, 13 февраля 2023
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Какие процессоры лучше в 2023 году — AMD или Intel

Сравнение по 7 критериям

AMD и Intel — главные конкуренты на рынке компьютерных процессоров. Авторы издания Tom's Hardware оценили модели обоих производителей по семи критериям и выбрали лидера.

Какие процессоры лучше в 2023 году — AMD или Intel

Фото: Ferra.ru

Критерии включают цену, производительность в разных режимах работы, поддержку драйверов, энергопотребление и др.

Авторы отмечают, что на данный момент, если вы ищете самые быстрые чипы на рынке по доступной цене, вам следует обратить внимание на серию Intel Raptor Lake 13-го поколения. Ответом на них со стороны AMD являются процессоры серии Ryzen 7000 на базе Zen 4. Однако эти чипсеты характеризуются надбавкой за дорогие материнские платы и память DDR5.

Ниже вы можете увидеть подробное сравнение процессоров по всем критериям:

IntelAMD
ЦенаX
Игровая производительностьX
Производительность в ПО для работы
Характеристики
Разгон
Энергопотребление
Драйверы и ПО
Техпроцесс
Архитектура
Безопасность
Победитель: Intel - всего74
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