Какие процессоры лучше в 2023 году — AMD или Intel

19:12, 13 февраля 2023
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Какие процессоры лучше в 2023 году — AMD или IntelСравнение по 7 критериям
AMD и Intel — главные конкуренты на рынке компьютерных процессоров. Авторы издания Tom's Hardware оценили модели обоих производителей по семи критериям и выбрали лидера.
Фото: Ferra.ru
Критерии включают цену, производительность в разных режимах работы, поддержку драйверов, энергопотребление и др.
Авторы отмечают, что на данный момент, если вы ищете самые быстрые чипы на рынке по доступной цене, вам следует обратить внимание на серию Intel Raptor Lake 13-го поколения. Ответом на них со стороны AMD являются процессоры серии Ryzen 7000 на базе Zen 4. Однако эти чипсеты характеризуются надбавкой за дорогие материнские платы и память DDR5.
Ниже вы можете увидеть подробное сравнение процессоров по всем критериям:
|Intel
|AMD
|Цена
|X
|Игровая производительность
|X
|Производительность в ПО для работы
|✗
|Характеристики
|✗
|Разгон
|✗
|Энергопотребление
|✗
|Драйверы и ПО
|✗
|Техпроцесс
|✗
|Архитектура
|✗
|✗
|Безопасность
|✗
|Победитель: Intel - всего
|7
|4