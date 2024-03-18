RTX 4070

Её покупка зависит от наличия и от разницы в цене с RTX 4070 Super. Если разрыв в стоимости большой, то лучше взять обычную 4070, поскольку она выгоднее в соотношении цены и FPS.

RTX 4070 Ti Разрыв между ней и RTX 4070 — 20 тысяч рублей. Она, конечно, побыстрее, но имеет всего 12 ГБ видеопамяти. И это несерьёзно за такие деньги.

RTX 4080 Super

Максимально бесполезная видеокарта. Хотя в рабочих задачах она и будет лучше, чем RTX 4080, за неё нет смысла переплачивать.

RTX 4090

Большинство эту карточку, скорее всего, даже никогда не купит из-за цены. Поэтому рассматривать её вообще смысла нет.