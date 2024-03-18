Какие видеокарты RTX 4000 стоит покупать весной 2024 г., а какие — нетВозьмите себе это на заметку
RTX 4060
По сравнению с RTX 3060 она выглядит менее выгодным вариантом, если смотреть на характеристики. Однако в действительности разница в играх между ними будет незначительная, а RTX 4070 идёт на равных с 3090 без каких-либо технологий. На бумаге RTX 4060 будет такой же, как RTX 3060, но на практике с DLSS 3FG она оказывается быстрее: примерно на 30 к/с. Кроме того, 4060 будет холоднее. Её имеет смысл брать за 31−35 тысяч рублей.
RTX 4060 Ti В целом с ней ситуация аналогична той, что у RTX 4060. Также 4060 Ti проживёт дольше, чем обычная RTX 4060. Производительность она даёт примерно на уровне RTX 3060 Ti и 3070. Только лучше для игр брать версию с 8 ГБ видеопамяти.
RTX 4070
Её покупка зависит от наличия и от разницы в цене с RTX 4070 Super. Если разрыв в стоимости большой, то лучше взять обычную 4070, поскольку она выгоднее в соотношении цены и FPS.
RTX 4070 Ti Разрыв между ней и RTX 4070 — 20 тысяч рублей. Она, конечно, побыстрее, но имеет всего 12 ГБ видеопамяти. И это несерьёзно за такие деньги.
RTX 4080 Super
Максимально бесполезная видеокарта. Хотя в рабочих задачах она и будет лучше, чем RTX 4080, за неё нет смысла переплачивать.
RTX 4090
Большинство эту карточку, скорее всего, даже никогда не купит из-за цены. Поэтому рассматривать её вообще смысла нет.