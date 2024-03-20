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Компьютеры
Опубликовано 20 марта 2024, 01:30
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Какие видеокарты стоит или противопоказано покупать весной 2024 г.

Сейчас сделать выбор может быть непросто
Названы лучшие видеокарты для покупки весной 2024 г. Эксперт YouTube-канала Serodji рассказал, какие модели видеокарт имеет смысл покупать, а от каких лучше вообще отказаться.

До 10 000 рублей

GTX 1650 Super, RX 5500 XT, RX 570, 580. Эти модели имеет смысл смотреть, а вот другие не стоит брать.

10−20 000 рублей

GTX 1660 Super, GTX 1660 Ti, RTX 2060, 2060 Super, 5600 XT, 5700 XT, GTX 1080, 1080 Ti. В общем, это самые популярные видеокарты для майнинга. Имейте это в виду при покупке. Если денег у вас особо нет, то берите б/у GTX 1660 или 1660 Ti, RX 6600.

20−40 000 рублей

Из новых можете взять RX 6600, из б/у — RTX 3060 12 ГБ, 3060 Ti, 6700 XT. Также можно купить GTX 2040. RX 6750 выглядит более-менее интересной разве что за 34−35 000 рублей.

Какие видеокарты стоит или противопоказано покупать весной 2024 г.
© Serodji

40−70 000 рублей

RX 6700 XT стоит сейчас довольно дорого. Однозначно имеет смысл покупать RTX 4060 Ti, но только на 8 ГБ. RX 7700 XT выглядит сомнительным вариантом, но её можно рассмотреть, особенно по скидке. RTX 4070 — более чем нормальная видеокарта. Из б/у смело можно брать 3080 на 10 и 12 ГБ.

Плохие видеокарты

Прежде всего, к ним относится старое поколение NVIDIA и AMD. Их лучше вообще не брать. Даже 10-ю линейку сейчас рассматривать не стоит. 20-я линейка вполне нормальная, но только до уровня 2070 включительно. Забудьте также о карточке RTX 3050.

RX 400 и 500 — эксперимент, который, вероятнее всего, закончится отвалом моделей. 5000-я серия хорошая, за исключением 5700 XT. Не стоит брать и карты на памяти HMB2: Vega 56 и 64, Radeon VII.

Источник: Serodji
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
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