Какие видеокарты стоит или противопоказано покупать весной 2024 г.

40−70 000 рублей

RX 6700 XT стоит сейчас довольно дорого. Однозначно имеет смысл покупать RTX 4060 Ti, но только на 8 ГБ. RX 7700 XT выглядит сомнительным вариантом, но её можно рассмотреть, особенно по скидке. RTX 4070 — более чем нормальная видеокарта. Из б/у смело можно брать 3080 на 10 и 12 ГБ.

Плохие видеокарты

Прежде всего, к ним относится старое поколение NVIDIA и AMD. Их лучше вообще не брать. Даже 10-ю линейку сейчас рассматривать не стоит. 20-я линейка вполне нормальная, но только до уровня 2070 включительно. Забудьте также о карточке RTX 3050.

RX 400 и 500 — эксперимент, который, вероятнее всего, закончится отвалом моделей. 5000-я серия хорошая, за исключением 5700 XT. Не стоит брать и карты на памяти HMB2: Vega 56 и 64, Radeon VII.