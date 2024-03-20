Какие видеокарты стоит или противопоказано покупать весной 2024 г.Сейчас сделать выбор может быть непросто
До 10 000 рублей
GTX 1650 Super, RX 5500 XT, RX 570, 580. Эти модели имеет смысл смотреть, а вот другие не стоит брать.
10−20 000 рублей
GTX 1660 Super, GTX 1660 Ti, RTX 2060, 2060 Super, 5600 XT, 5700 XT, GTX 1080, 1080 Ti. В общем, это самые популярные видеокарты для майнинга. Имейте это в виду при покупке. Если денег у вас особо нет, то берите б/у GTX 1660 или 1660 Ti, RX 6600.
20−40 000 рублей
Из новых можете взять RX 6600, из б/у — RTX 3060 12 ГБ, 3060 Ti, 6700 XT. Также можно купить GTX 2040. RX 6750 выглядит более-менее интересной разве что за 34−35 000 рублей.
40−70 000 рублей
RX 6700 XT стоит сейчас довольно дорого. Однозначно имеет смысл покупать RTX 4060 Ti, но только на 8 ГБ. RX 7700 XT выглядит сомнительным вариантом, но её можно рассмотреть, особенно по скидке. RTX 4070 — более чем нормальная видеокарта. Из б/у смело можно брать 3080 на 10 и 12 ГБ.
Плохие видеокарты
Прежде всего, к ним относится старое поколение NVIDIA и AMD. Их лучше вообще не брать. Даже 10-ю линейку сейчас рассматривать не стоит. 20-я линейка вполне нормальная, но только до уровня 2070 включительно. Забудьте также о карточке RTX 3050.
RX 400 и 500 — эксперимент, который, вероятнее всего, закончится отвалом моделей. 5000-я серия хорошая, за исключением 5700 XT. Не стоит брать и карты на памяти HMB2: Vega 56 и 64, Radeon VII.