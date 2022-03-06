Каким будет новый фирменный процессор Apple для компьютеров

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Сегодня в 20:08
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Каким будет новый фирменный процессор Apple для компьютеровКомпания его уже тестирует
Apple 8 марта проведёт презентацию, на которой представит долгожданные iPhone SE 3, iPad Air 5 и, возможно, несколько новых компьютеров Mac с чипом M2. Один разработчик уже обнаружил доказательства существования нового чипа для MacBook Air, MacBook Pro и других ПК Mac.
Сообщается, что в последние недели Apple тестирует новый процессор с 8-ядерным CPU и 10-ядерным GPU на нескольких компьютерах Mac с последней бета-версией macOS.
Чип M2 станет первым апдейтом кастомных процессоров Apple с момента дебюта M1 в ноябре 2020 года. Новинка будет отличаться повышенной производительностью и энергоэффективностью. Ожидается, что Apple установит чип M2 в обновлённый MacBook Air и 13-дюймовый MacBook Pro. В дополнение к этому Apple может обновить Mac mini.
Источник: Wccftech