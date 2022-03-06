Каким будет новый фирменный процессор Apple для компьютеров

Сообщается, что в последние недели Apple тестирует новый процессор с 8-ядерным CPU и 10-ядерным GPU на нескольких компьютерах Mac с последней бета-версией macOS.

Чип M2 станет первым апдейтом кастомных процессоров Apple с момента дебюта M1 в ноябре 2020 года. Новинка будет отличаться повышенной производительностью и энергоэффективностью. Ожидается, что Apple установит чип M2 в обновлённый MacBook Air и 13-дюймовый MacBook Pro. В дополнение к этому Apple может обновить Mac mini.