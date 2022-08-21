Каким должен был стать звук запуска в Windows 8. Разработчик раскрыл его 10 лет спустя

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Каким должен был стать звук запуска в Windows 8. Разработчик раскрыл его 10 лет спустяЭтот звук может быть вам знаком
Звуки запуска или завершения работы системы были удалены в Windows 8, которая вышла в 2012 году. Однако бывший сотрудник Microsoft Дженсен Харрис (Jensen Harris) сообщил, что компания изначально не планировала делать это. В своё время она разработала звук запуска для Windows 8.
Послушать этот звук можно в ролике ниже (временная отметка 3:02):
Если вы испытываете чувство дежавю, вам не кажется. Хотя Microsoft так и не внедрила в Windows 8 этот звук запуска, он присутствовал в Windows 10 и 11 в качестве звука входа в систему.