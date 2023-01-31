Каким спамом сейчас закидывают россиян

Сообщается, что Яндекс 360 за 2022 год обработал около 100 млрд входящих писем и предотвратил почти 6,5 млрд вредоносного спама в Почте. В основном людям присылали спам от имени крупных компаний и госучреждений. Часто приходили письма про возврат налогов, компенсации затрат, дополнительные выплаты, письма с PDF-вложениями с вредоносной ссылкой, лотереи и розыгрыши.

Нередко мошеннические письма подделывают под сообщения известных сайтов, например «Госуслуг». Почты также наводняет реклама онлайн-казино.

«Опасность таких рассылок заключается в том, что они содержат просьбы перейти по ссылке или указать платежные данные и другую важную информацию. Алгоритмы "Спамообороны" постоянно обучаются, что позволяет распознавать новые виды спама. В этом очень помогают и сами пользователи, отмечая нежелательные письма как спам и сообщая о них команде Яндекс 360», — рассказали в Яндексе.