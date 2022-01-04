Какими будут новейшие компьютерные процессоры AMD для конкуренции с Intel

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Какими будут новейшие компьютерные процессоры AMD для конкуренции с IntelRyzen 7000 Raphael
Всего за несколько часов до выступления AMD на выставке CES 2022 в СМИ опубликовали изображение компоновки чиплетов ядер Zen 4 следующего поколения. На них будут базироваться процессоры Ryzen 7000 Raphael для настольных ПК.
Судя по всему, у новых процессоров AMD будет больше ядер. Они будут изготовлены по 5-нм техпроцессу (у Intel Alder Lake используется 7-нм).
Чиплетная компоновка предполагает, что процессоры будет иметь 16 ядер Zen 4: восемь из них будут «приоритетными» и будут работать в режиме полного TDP, а остальные восемь будут оптимизированы с низким TDP. Общий TDP составит 30 Вт. Таким образом новые чипы будут чем-то похожи на Alder Lake с их гибридной архитектурой — производительные P-ядра + энергоэффективные E-ядра.
Сообщается также, что в случае с AMD новая архитектура не потребует каких-либо обновлений в программном обеспечении. Ожидается, что Zen 4 будет на 25% быстрее, чем Zen 3.
Источник: Wccftech