Какими будут новейшие компьютерные процессоры AMD для конкуренции с Intel

Судя по всему, у новых процессоров AMD будет больше ядер. Они будут изготовлены по 5-нм техпроцессу (у Intel Alder Lake используется 7-нм).

Чиплетная компоновка предполагает, что процессоры будет иметь 16 ядер Zen 4: восемь из них будут «приоритетными» и будут работать в режиме полного TDP, а остальные восемь будут оптимизированы с низким TDP. Общий TDP составит 30 Вт. Таким образом новые чипы будут чем-то похожи на Alder Lake с их гибридной архитектурой — производительные P-ядра + энергоэффективные E-ядра.