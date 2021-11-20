Какими будут самые дешёвые процессоры Intel на новой архитектуре Alder Lake

В последний раз Pentium Gold или Celeron компания включала в линейку Intel Comet Lake 10-го поколения. Теперь, вероятно, «команда синих» решила производить новые версии своих процессоров начального уровня, чтобы дополнительно выпустить в продажу менее дорогие чипы во время массового дефицита.

Речь идёт о моделях Intel Pentium Gold G7400 и Celeron G6900. Предполагается, что два новых процессора получат двухъядерный дизайн. У чипа Pentium Gold будет поддержка Hyper-Threading. Модель Pentium Gold G7400 будет стоить 123 канадских доллара, что соответствует 97 долларам США, а Celeron G6900 — 91 канадский доллар, что соответствует 72 долларам США.

Также сообщается, что два новых процессора смогут поддерживать только производительные ядра. Кроме того, ожидается поддержка 6 МБ кэш-памяти третьего уровня у Pentium Gold и 4 МБ — у Celeron.