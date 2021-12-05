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Какими будут следующие фирменные процессоры Apple для компьютеров

Появились предположения
Стало ясно, какой именно может быть конструкция следующих фирменных чипсетов Apple для компьютеров.
Какими будут следующие фирменные процессоры Apple для компьютеров

Осенью Apple представила новые процессоры M1 Pro и M1 Max. Это развитие первого чипа M1. Он сам содержит четыре ядра CPU и восемь GPU на площади 119 мм в квадрате. У M1 Pro площадь увеличена до 240 мм в квадрате, у и него есть четыре ядра CPU и 16 ядер GPU. Раскладка у него тоже была изменена. А вот у M1 Max площадь, занимаемся GPU и интерфейсами памяти, была фактически удвоена. Выглядит это так:

Какими будут следующие фирменные процессоры Apple для компьютеров

Эти рендеры, впрочем, показались многим неточными. Теперь же появились первые снимки кристалла M1 Max. На них виден интерфейс для связи кристаллов, благодаря которому можно соединить два чипа вместе. Поэтому энтузиасты предположили, что следующие чипсеты могут быть такими:

Какими будут следующие фирменные процессоры Apple для компьютеров

Так, вероятный M1 Max Duo может содержать два соединённых чипа M1 Max.

Источник: Tom's Hardware
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