Какими будут следующие фирменные процессоры Apple для компьютеров

Осенью Apple представила новые процессоры M1 Pro и M1 Max. Это развитие первого чипа M1. Он сам содержит четыре ядра CPU и восемь GPU на площади 119 мм в квадрате. У M1 Pro площадь увеличена до 240 мм в квадрате, у и него есть четыре ядра CPU и 16 ядер GPU. Раскладка у него тоже была изменена. А вот у M1 Max площадь, занимаемся GPU и интерфейсами памяти, была фактически удвоена. Выглядит это так: